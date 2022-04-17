وزير صحة الكويت يشيد بمستوى التعاون الخليجي في مواجهة كورونا

أشاد وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد بمستوى التعاون الصحي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدور المحوري الذي يقوم به المكتب التنفيذي للمجلس آملًا تحقيق المزيد من الإنجازات لمجابهة تحديات الخطط الصحية والبرامج التنموية ضمن المنظومة الخليجية متميزة الأداء.



وقالت (الصحة) في بيان مساء اليوم الأحد، أن وزير الصحة استعرض مع المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان الدخيل مستجدات مجابهة فيروس كورونا (كوفيد- 19) وخطة إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ودعم البنى الأساسية للترصد والاستجابة والتصدي للأوبئة علاوة على تعزيز الأمن الصحي الخليجي.



كما استعرض الجانبان البرامج الخليجية المشتركة ومحاور خطة مجلس الصحة الخليجي لجهة الوقاية والتطوير والتوعية والدعم الصحي.