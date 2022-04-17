الأحد 17 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير صحة الكويت يشيد بمستوى التعاون الخليجي في مواجهة كورونا

وزير الصحة الكويتي
وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد

أشاد وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد بمستوى التعاون الصحي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدور المحوري الذي يقوم به المكتب التنفيذي للمجلس آملًا تحقيق المزيد من الإنجازات لمجابهة تحديات الخطط الصحية والبرامج التنموية ضمن المنظومة الخليجية متميزة الأداء.


وقالت (الصحة) في بيان مساء اليوم الأحد، أن وزير الصحة استعرض مع المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان الدخيل مستجدات مجابهة فيروس كورونا (كوفيد- 19) وخطة إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ودعم البنى الأساسية للترصد والاستجابة والتصدي للأوبئة علاوة على تعزيز الأمن الصحي الخليجي.


كما استعرض الجانبان البرامج الخليجية المشتركة ومحاور خطة مجلس الصحة الخليجي لجهة الوقاية والتطوير والتوعية والدعم الصحي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

«موجة حارة».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

أكبر راهب بوذى فى العالم.. من مشاهير «تيك توك» وعمره 109 أعوام

«التجارة والصناعة» توضح حقيقة إيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصرية

شمس الدين يطالب الحكومة بضرورة معالجة الفجوات التمويلية للمقاولين

محمد الباز يكتب: يوميات «الاختيار 15»: فضائح التسجيلات.. كيف سقطت قيادات التيارات الإسلامية فى اختبار الثقة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. دور مسرح الطفل

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

صور

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقال 6 من القدس وأسير محرر من طولكرم ومستوطن يدهس طفلاً

الرئاسة الفلسطينية ترفض مخطط بينيت.. وتدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى

إصابة 17 فلسطينيًا فى اشتباكات مع الاحتلال بباحة المسجد الأقصى