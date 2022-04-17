مدير تعليم الوادي الجديد يترأس لجنة المسابقة الداعمة لرياض الأطفال

ترأس الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الأحد، لجنة تصفيات المديرية لمسابقة تحت عنوان الموجهة الداعمة لرياض الأطفال وجهودها في إيجاد حلول وبدائل لمشكلات المرحلة في إطار عملها.

يأتى ذلك تنفيذًا لبرامج ومسابقات خطة الأنشطة الخاصة بالإدارة العامة لرياض الأطفال للعام الدراسى 2021 - 2022.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن المسابقة استهدفت موجهات رياض الاطفال وشرط أساسى أن لا يكون قد سبق للموجهة أن فازت بالمسابقة للعام الماضى على مستوى الجمهورية.

تهدف المسابقة إلى دعم تبادل الخبرات لدي موجهات رياض الأطفال وحث الموجّهات على تقديم حلول إبداعية خارج الصندوق في حل مشكلات المرحلة في نطاق عملهن (مشكلات فنية - مشكلات إدارية) مع تفعيل المشاركة المجتمعية للنهوض بمرحلة رياض الاطفال وخلق روح المنافسة و التطوير المهني الذاتي.

ووجه وكيل التعليم بالوادى الجديد، خالص الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك فى تنفيذ المسابقة وإنجاحها مدير التعليم العام بالمديرية وتوجيه عام رياض الأطفال والموجه الأول وموجهي الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لرياض الأطفال، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

في السياق، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد البدء فى تنفيذ مبادرة تزيين وتجميل البيئة المحيطة بالمدارس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع مديرى العموم بالمديرية (الخدمات التربوية _ التعليم العام _ التعليم الفنى ) ومديرى إدارتي المتابعة والرقابة وشئون البيئة ومديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.



وأشار وكيل التعليم بالمحافظة أن المبادرة يشارك بها جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة وطلاب المدارس المختلفة بالتنسيق مع الأخصائى الإجتماعى ومعلم التربية الرياضية.

وتهدف المبادرة إلى هيئة بيئة تعليمية جميلة ونظيفة داخل المدرسة وخارجها أمام الطلاب تعمل على تحفيزهم وتشجيعهم على تنمية إمكاناتهم وإبداعاتهم وتدفع بهم نحو التعلم الإيجابي والفعال، فضلاً عن تحمل المسؤولية والمساهمة في تنمية روح الولاء والإخلاص للوطن، بما ينعكس ايجابًا على المدرسة والمجتمع المحلي.