لو فاتك التريند| «الاختيار 3» في المقدمة وظهور «العائدون» وفوز الأهلي

تصدرت العديد من الأحداث التريند في الساعات الماضية عبر ارتفاع معدلات البحث عنها عبر محرك البحث جوجل، ومن أبرز الشخصيات وأحداث عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مسلسل “العائدون” و"راجعين يا هوا" و"كعك العيد".

وتقدم "الدستور" في “لو فاتك التريند”، أبرز الأحداث والشخصيات المتصدرة للبحث خلال الساعات الماضية.

ملخص أحداث العائدون الحلقة 15.. علاء ينضم لداعش وخطة لتهريب صفوان إلى مصر

تصدرت كلمات مسلسل العائدون الحلقة 15 البحث بجوجل بعد ظهور أحداث انتقال علاء الذي يجسد دوره الفنان ميدو عادل إلى داعش بعد توجيه الضابط عمر الذي يقوم بدوره أمير كرارة، عدة نصائح له، للتكملة اضغط هنا)

من 70 لـ450.. أسعار كعك العيد 2022 فى المجمعات الاستهلاكية والمحلات التجارية

مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، تصدر كعك العيد 2022 البحث، حيث يبدأ المواطنون في التعرف على أسعار كحك العيد والذهاب لشرائه من الأماكن المخصصة للتكملة (اضغط هنا).

الأهلى يفرط فى انتصار تاريخى على الرجاء وينتظر موقعة «كازبلانكا»

تصدر النادي الأهلي التريند بعد تحقيقه فوزا صعبا على الرجاء البيضاوي المغربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للتكملة (اضغط هنا)

راجعين ياهوى الحلقة 15.. نور النبوي وسلمى أبو ضيف روميو وجوليت

استمر مسلسل "راجعين يا هوى" في تصدر التريند منذ بداية عرضه خلال شهر رمضان، وجاء أمس بعض الأحداث المتشابكة للتكملة (اضغط هنا).

«حبر سرى».. هالة سرحان: ربنا طلعنا من الإخوان بمعجزة

تصدرت الإعلامية هالة سرحان التريند بعد ظهورها كضيفة على برنامج "حبر سري"، مع المذيعة أسما إبراهيم، في حلقة الليلة عبر شاشة قناة "القاهرة والناس" الذي يذاع في رمضان ٢٠٢٢ وكشفت عن العديد من الأشياء للتكملة (اضغط هنا).

الاختيار 3 الحلقة 15.. الشعب ينتفض ضد سياسات المعزول مرسي

وتصدر مسلسل الاختيار 3 التريند بعد تناول الحلقة 15 من المسلسل الفترة الزمنية التي أعلن فيها المصريون الدخول في عصيان مدني والتي بدأت في 22 فبراير 2013 للتكملة (اضغط هنا)