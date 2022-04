الاختيار 3 الحلقة 15.. الشعب ينتفض ضد سياسات المعزول مرسي

تناولت الحلقة 15 من مسلسل الاختيار 3 الفترة الزمنية التي أعلن فيها المصريون الدخول في عصيان مدني والتي بدأت في 22 فبراير 2013.

وبدأ العصيان المدني من محافظة بورسعيد، وطالب المشاركون في العصيان بمحاسبة المسؤولين عن أحداث بورسعيد، وانضم للعصيان بالتدريج باقي محافظات مصر.

فقد دعت بعض القوى الثورية إلى عصيان مدني في الإسكندرية ثاني أكبر المحافظات للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي.

ودعت عدد من الحركات والقوى الثورية إلى تنظيم مظاهرات بميدان التحرير تحت اسم ''محاكمة النظام''، ويشارك فيها كلاً من الجبهة الحرة للتغيير السلمي، وتحالف القوى الثورية، والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، وثورة الغضب المصرية الثانية، وحركة شباب الثورة العربية، والمركز القومى للجان الشعبية، وشباب حزب الدستور، واتحاد شباب الثورة، اتحاد الصفحات الثورية.

وبدأ التصعيد فى القاهرة والجيزة عبر الاحتشاد في بعض المواقع تمهيدا للحاق ببورسعيد والدخول في عصيان مدنى والدعوة لإضراب عام.

وترجع دعوات العصيان المدني إلى "الظروف التى تمر بها البلاد وحرص مؤسسة الرئاسة الشديد على تجاهل الوضع الحالى من أجل مصالح شخصية ومصالح حزبية وطائفية".

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة تسريبا للقيادي الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح يتحدث فيه عن وصول حازم أبو إسماعيل للحكم ووصفه بالكارثة.

ووثقت الحلقة 14 والتي حملت اسم "العصيان المدني"، اجتماعا بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وعدد من قيادات القوات المسلحة، وقال السيسي: «محدش عارف مين بيحكم البلد، المرشد ولا مكتب الإرشاد ولا خيرت الشاطر، لكن واضح إن القرار مش بإيد مرسي».

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات عامة

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء