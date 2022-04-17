ملخص أحداث العائدون الحلقة 15.. علاء ينضم لداعش وخطة لتهريب صفوان إلى مصر

تناولت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15 انتقال علاء يجسد دوره الفنان ميدو عادل إلى داعش بعد توجيه الضابط عمر الذي يقوم بدوره أمير كرارة، عدة نصائح له، قبل انضمامه لتنظيم داعش الإرهابي وتجنيده لصالح الأجهزة الأمنية في مصر، إذ يقول له إنه لا يريد أي معلومات منه في البداية، كما يطلب منه أن يكون حذرًا حتى لا يتم الكشف عن هويته.

ملخص أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15

وفي مشهد مؤثر ضمن أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15، ظهر علاء، وهو يتحدث مع والدته ويطلب منها مسامحته على كل ما فعله، ليتفاعل عدد كبير من متابعي المسلسل مع هذا المشهد.

استعد علاء وذهب إلى نقطة اللقاء التي أخبره بها أبو بلال النقطة ٧٥، والتقى هناك برجال داعش الذين نقلوه إلي مقر داعش، ضمن أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15.

وهناك جمع نذار القادمين الجدد ومنهم علاء وأمرهم أن يجعلوا عيونهم تنظر للأرض ولا ينظروا حولهم، ثم جعلهم يسلموا كل شيء معهم وكل شيء معدني، وهنا تذكر كلام نادين عن أن هذه الجماعات لديها تأمين عالي لأن لديهم عناصر تنضم من دول على مستوي العالم ويخشون من الاختراق.

وجمع نذار القادمين الجدد في مكان سيبقون فيه لفترة وقال إن لهم المأوي والأكل والشرب وعليهم السمع والطاعة، وعندما سأله أحد العناصر الجديدة عن مدى الوقت الذي سيقضوه في هذا المكان، قال له تعامل على إنك جثة في يد المغسل وتسمع فقط.

وسأل سياف نذار عن رأيه في علاء قال له: “لم ألاحظ عليه شيء فهو شاب عادي، وهذا ما كان طلبه منه الضابط عمر أن يكون عادي يخاف في الوقت الذي يجب أن يخاف فيه ولا يكون مختلفا حتي لا يزيد من تركيزهم عليه”.

كما تناولت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15 خطة الأجهزة الأمنية لتهريب صفوان إلى مصر بعد اتفاق معهم.

مسلسل العائدون

مسلسل العائدون، من بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر.