الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حبر سرى».. هالة سرحان: ربنا طلعنا من الإخوان بمعجزة

هالة سرحان في برنامج
هالة سرحان في برنامج حبر سري

حلت الإعلامية هالة سرحان، ضيفة على برنامج "حبر سري"، مع المذيعة أسما إبراهيم، في حلقة الليلة عبر شاشة قناة "القاهرة والناس" الذي يذاع في رمضان ٢٠٢٢.

وكشفت هالة سرحان لأول مره بعد غياب ٦ سنوات عن أبرز تصريحات خلال برنامج "حبر سري" مع المذيعة أسما إبراهيم.

وقالت سرحان :"لو حد حاول يعمل حالة سرحان تانية هيبقي فاشل، لازم كل واحد يكون نفسه، متحاولش تكون حد تاني".

وواصلت سرحان: أنا مش عاوزة كلامي يكون فيه غرور، بس أنا صادقة جدًا، أنا مش بندم، ومفيش حلقة ندمت إني عملتها، أنا بزعل بس".

وتابعت: "خلال مشواري في برنامج "art"، كان الهدف منه القضاء على السحر والشعوذة، والناس تبطل تمشي ورا الدجلين".

واستكملت هالة سرحان قائلة:" أنا معنديش تلاميذ أنا عندي زملاء، والشباب هما هدف المستقبل، ومحمود سعد واحد منهم، ونجح، ووائل الإبراشي كمان كان من زملائي اللي ساعدتهم أنهم يطلعوا على الشاشة".

تهديد صدام حسين لهالة سرحان بالاغتيال

وأضافت: "وائل كان مختلف، كنا بنعمل برنامج سياسي اسمه " الحقيقة"، وكانت وقت حرب الخليج، والبرنامج جابلي تهديد بالاغتيال من صدام حسين".

وتابعت سرحان: أنا اتقطع عليا الهوا بالغلط، من أجمل مونتير في الدنيا اللي مقدرش اشتغل من غيرها، وكان يوم النتيجة بتاع الإخوان، تاني يوم " جوجل" كتبت: "مذيعة مصرية تبدي حزنها" ودي جابت ٣ ملايين مشاهده، والحركة طلعت لا إرادية، وكانت أول مرة في حياتي".

وأضافت سرحان قائلة: "ربنا طلعنا من السنة بتاع الإخوان بمعجزة، إحنا ربنا إدانا أحلى هدية وهي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفيه مستقبل بدأنا نشوفه ونعيشه، والتغير مزهل ومبهر".

هالة سرحان الإعلامية هالة سرحان حبر سري اسما ابراهيم القاهرة والناس

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وائل لطفي

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