العراق يبلغ سفارة السويد بالاحتجاج على إحراق نُسَخةٍ من القرآن

أعلن العراق، اليوم، عن تبليغ القائم بأعمال السفارة السويدية احتجاج الحكومة العراقية بشأن إحراق نُسَخةٍ من القرآن الكريم.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إنها استدعت اليوم القائم بأعمال مملكة السويد في بغداد هاكان روث، وأبلغته إحتجاج الحكومة العراقيّة، إثرَ قيام مجموعة من المتطرفين يترأسهم (راسموس بالودان)، بإحراق نُسَخةٍ من القرآن الكريم، بنحوٍ عُدَّ استفزازا لمشاعر المسلمين وأساءَ بشكلٍ بالغ الحساسية لمقدساتهم.

وأضافت أن فعلاً كهذا يُجافيّ مبادئَ الإنسانيَّة التي تعكسُ جوهرَ الأديان وتناقض منطلق الاعتراف بالآخر الدينيّ، مشيرة الى ان "هذا الأمر يحملُ انعكاسات خطيرة على العلاقات بين السويد والمسلمين بعامّة، سواء كان في الدول الإسلاميَّة والعربيَّة أم في المجتمعات المسلمة في أوروبا.

وحثت الوزارة: «الحكومة السويديّة لإيقافِ أي أعمالٍ تحملُ طابعاً فئوياً أو مُثيراً لمشاعر المكونات الدينيّة سيما ما يمسُّ المقدسات الإسلاميَّة».

مدينة أوريبرو بوسط السويد

والجمعة الماضية اندلعت أعمال شغب عنيفة في مدينة أوريبرو بوسط السويد، مع مهاجمة محتجين الشرطة قبل مظاهرة مزمعة لليمين المتطرف.

وقالت الشرطة على موقعها على الإنترنت إنه تم إضرام النار في أربع سيارات شرطة كما أصيب ما لا يقل عن أربعة من أفراد الشرطة وشخص واحد بجروح عندما رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة وقامت مجموعات كبيرة بمهاجمة أسيجة الشرطة.

ونظم المظاهرة راسموس بالودان زعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف الدنماركي، وقامت الشرطة بتفريق المظاهرة لتهدئة الوضع.

وتحول عدد من الاحتجاجات المناهضة للمظاهرات التي كان بالودان يعتزم تنظيمها وتم إلغاء بعضها في المدن السويدية، إلى أعمال عنف هذا الأسبوع.

وأعلنت الشرطة السويدية إصابة 3 من عناصرها خلال أعمال شغب عقب فشل مجموعة يمينية متطرفة في تنظيم مظاهرة لحرق مصحف.

وكانت مجموعة يمينية متطرفة تعتزم حرق مصحف في مدينة لينشوبينغ السويدية، فيما هاجم محتجون المجموعة لرفض هذه المظاهرة.