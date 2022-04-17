سفير مصر بالكويت: مصر تؤمن دائمًا بالتعايش بين الأديان

التقى جمع غفير من رجال السياسة والإعلام والفن والمجتمع المصري والكويتي ومن الجاليات الأجنبية على أرض الكويت والشخصيات العامة والشيوخ وسيدات المجتمع في اللقاء السنوي بمناسبة شهر رمضان المبارك، بدعوة كريمة من نيافة القمص بيجول الأنبا بيشوي، راعي كاتدرائية مار مرقس بالكويت.

كما حضر السفير المصري أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية في دولة الكويت، والسفير هشام عسران، قنصل عام دولة العراق في دولة الكويت، وأركان البعثات الدبلوماسية والقنصلية، كما حضر اللقاء رجال الدين من مختلف الديانات والمذاهب ولفيف من السادة المدعوين من أبناء الجالية المصرية.

وألقى السفير المصري كلمة عبر فيها عن الإخاء والتسامح والوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصري، وأكد أن مصر تؤمن دائمًا بالتعايش بين الأديان، وأن الدين لله والوطن للجميع نعيش فيه متحابين متآخين، كما شكر السفير السادة الحاضرين وهنأهم بالشهر الفضيل، كما القى الشيخ حسين الأزهري العالم الكبير كلمة تحدث فيها عن مريم البتول ومكانتها في الإسلام وحديث القرآن الكريم عنها.

وأشار الدكتور هشام أبوالعز، في كلمته، إلى التراحم بين الأديان، وأن القرآن الكريم قد أشار إلى المودة والرحمة بين المسلمين وإخوانهم من أهل مصر.

ورحب القمص بيجول في غبقته السنوية بالضيوف في كلمة رائعة لا تخلو من الدعابة وإضفاء روح المناسبة في كلماته، حيث شكر الحضور وهنأهم بشهر رمضان المبارك، ودعا كل الحضور إلى قداس عيد القيامة القادم في كاتدرائية مار مرقس.

وقال علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج ونائب رئيس مجلس الجالية في دولة الكويت السابق، إن الدعوة الكريمة التي تلقاها من نيافة القمص بيجول جاءت لتأكيد المعاني النبيلة واستكمالاً للترابط بين أبناء الجالية مسلمين ومسيحيين، وبين أبناء الجالية والجاليات الأخرى.

وأشار سليم، إلى الدور الرائد الذي يقوم به نيافة القمص بيجول والكنيسة المصرية في الكويت من توطيد أواصر المحبة مع أركان الدولة في الكويت تأكيدًا لمحبة الشعب المصري لأهله في الكويت، وتأكيدًا أيضًا على الحميمية بين أبناء الجالية أنفسهم.