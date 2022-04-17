دار الإفتاء توضح حكم الإحتلام في نهار رمضان

تزايد البحث عبر مواقع البحث الإلكترونية، خلال هذه الآونة، عن حكم الإحتلام فى نهار شهر رمضان المبارك، حيث أن هذا الأمر يحدث كثيراً بين الشباب وغيرهم، خلال هذا الشهر الفضيل، الأمر الذى جعل الكثيرين يبحثون عن الرأى الشرعى، لهذا المسألة، خوفاً من أن يكون ذلك الأمر سبباً فى إفطار صاحبه.

حكم الإحتلام فى نهار رمضان

وشهد موقع البحث جوجل، تردد الآف الأشخاص منذ حلول شهر رمضان المبارك، وذلك لمعرفة الرأى الشرعى من قبل علماء الفتوى فى هذا الأمر الهام.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتلام أثناء الصوم لا يفسده، وكل ما على الإنسان إذا استيقظ أن يغتسل حتى يصلي، فإن الله لا يعاقب المسلم على ذلك.

وأوضحت " دار الإفتاء" فى فتوى لها ، أن الصائم لو أخَّر الاغتسال حتى أذَّن المغرب فصومه صحيح أيضًا، مشيرة إلى المبادرة بالغسل أولى وأحوط.

فى السياق ذاته، أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الإحتلام في نهار رمضان، وذلك عبر فيديو تم نشره على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" .

وقال الشيخ عويضة عثمان، إن الاحتلام في النوم خلال نهار رمضان لا يبطل الصوم.

وأوضح «من استيقظ ووجد نفسه جنبًا من هذا الاحتلام، يجب أن يسارع بالاغتسال لأداء ما عليه من صلاة، ولكن إذا أذن عليه المغرب ولم يغتسل فصومه صحيح ولا يقضي هذا اليوم مرة أخرى».

6 مباحات للصيام تعرف عليها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من مباحات الصيام، نزول الماء والإنغماس فيه أو الاغتسال، والأدِّهان بالزيوت، وأخذ الحقنة، والمضمضة والإستنشاق، والتقطير في العين، حيث أن هذه الأمور تباح وقت الصيام، ولايوجد أى مانع شرعي في ذلك، أي أنها لا تفسد الصيام.