نصائح للطلاب للحفاظ على نشاطهم ولياقتهم في الموجة الحارة

ترتفع درجة الحرارة يومًا بعد يوم ويصبح من الصعب على الطلاب الحفاظ على هدوئهم والتركيز على الدراسة، علاوة على ذلك يتعين على الطلاب الخروج في الهواء الطلق لحضور الفصول الدراسية والتدريب في ظل هذه الحرارة الحارقة.

وفي مثل هذه الظروف المعاكسة ما الذي يجب على الطلاب فعله للبقاء منتعشًا ونشطًا طوال اليوم؟، حيث أن أول شيء يتعين على الطلاب القيام به هو الحفاظ على صحتهم.

ومن المهم للطلاب الحفاظ على لياقتهم في الموجة الحارة من أجل التركيز على الدراسة دون أن يمرضوا.

وهناك بعض الطرق التي يمكن أن تحافظ على نشاط الطلاب وتجديد طاقتهم خلال تلك الموجة الحارة وفقا لموقع «josh» ابق محميًا أثناء الخروج في الهواء الطلق.



بغض النظر عن درجة حرارة اليوم، ليس لدى الطلاب خيار آخر سوى الخروج إلى الهواء الطلق لحضور الفصول الدراسية، هذا هو المكان الذي يمرضون فيه بسبب التعرض لموجات الحر، في مثل هذه الحالة يحتاجون إلى البقاء محميين من خلال حمل مظلة أو ارتداء قبع.

وسيساعدهم على البقاء هادئين، بالإضافة إلى ذلك يسافر العديد من الطلاب أيضًا في دورات ودراجات تؤدي إلى حروق الشمس ودباغة الجلد، هذا هو المكان الذي يصبح فيه من الضروري استخدام أكمام الذراع، بخلاف ذلك من المهم حماية عينيك من الأشعة الضارة خلال فصل الصيف والحفاظ عليها باردة.

ويمكنك استخدام زوج من النظارات الشمسية الأنيقة للحفاظ على برودة وهدوء عينيك طوال اليوم.

ارتدي فستانًا مريحًا وخفيفًا

هذا هو الوقت الذي يجب فيه تجنب القمصان الثقيلة، حاول أيضًا تجنب الألوان الزاهية والسوداء، إذا أمكن اشترِ تيشيرت قطن أبيض هذا الصيف لتظل مرتاحًا ومنتعشًا من الداخل.

يتمتع اللون الأبيض بالقدرة على امتصاص كل الرطوبة سيسمح لك بالتنفس بشكل مريح أثناء الخروج في الهواء الطلق.

حافظ على قدميك جافة

هذا هو الشيء الذي نميل إلى تجاهله، ومع ذلك يجب أن تأخذ قدميك في الطقس الحار وتأكد من إبقائها جافة طوال اليوم، لذلك استخدم مجموعة من الجوارب المقاومة للعرق حتى تحافظ على قدميك جافة ومريحة.