الخميس 16 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

نصائح لحماية نفسك من «انخفاض درجة حرارة جسمك» بالشتاء

انخفاض حرارة الجسم
انخفاض حرارة الجسم

يشعر غالبية الناس بالبرد في فصل الشتاء، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن الشعور بالبرد الشديد قد يجعلهم يمرضون للغاية، إذ يمكن أن يتحول البرد القارس إلى مشكلة خطيرة قبل أن يعرف الشخص ما يحدث داخل جسمه ويسمّي الأطباء هذه المشكلة بانخفاض حرارة الجسم.

انخفاض حرارة الجسم

لتجنب الإصابة بـ«انخفاض درجة حرارة الجسم» حاول الابتعاد عن الأماكن الباردة وانتبه إلى مدى برودة المكان الذي تتواجد فيه، ويمكنك اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الإصابة بانخفاض درجة حرارة الجسم عن طريق ارتداء عدة طبقات من الملابس، وفقا لموقع connectusfund.

وهناك رأي يقول إن ارتداء طبقات أكثر من الملابس الرقيقة خلال الشتاء يجعلنا أكثر دفئاً من ارتداء قطعة واحدة من الملابس السميكة.

أضرار الاستحمام بالماء البارد في فصل الشتاء 

الاستحمام بالماء البارد له الكثير من الفوائد خاصة في فصل الصيف، هكذا يقول العلم، لكن عليك تجنب هذه الممارسة في فصل الشتاء خاصة إذا كنت مريضاً أو تعاني من إصابة أو وجع عضلي حيث يعرّضك الاستحمام بالماء البارد لأخطار جمّة في الأشهر الباردة ويوصى بالحمامات الدافئة أو الساخنة للشعور بالدفء.

نصائح للحفاظ على درجة حرارة جسمك

تأكّد من عدم دخول الهواء البارد لمنزلك عبر النوافذ واغلق الستائر وإذا كانت لديك فجوات حول النوافذ، حاول سدها.

ارتدِ ملابس دافئة في الأيام الباردة حتى لو كنت تقيم في المنزل، وضع بطانية على ساقيك، وارتدِ الجوارب والنعال.

عند الذهاب للنوم ارتدِ ملابس داخلية طويلة تحت بيجاما واستخدم أغطية إضافية، وارتد قبعة.

تأكد من تناول ما يكفي من الطعام لتوليد السعرات الحرارية اللازمة للشعور بالدفء.

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وائل لطفي

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