أقباط بورسعيد يؤدون على قداس أحد السعف بكنيسة الأنبا بيشوي (صور)

أدى الآلاف من الأخوة المسيحيين صباح اليوم قداس أحد السعف "أحد الشعانين" في جميع كنائس المحافظة، والذي يحتفل فيه الأخوة الأقباط بذكرى دخول المسيح إلى أورشاليم، حيث بدأ القداس في تمام الساعة الثامنة صباحا ويستمر لقرابة فترة الظهيرة.

جانب من الصلاة

وشهدت كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد الكائنة بميدان المنشية بحي الشرق إقبال منذ الصباح، وأدى القداس كهنة الكنيسة القمص بولا سعد والقس بيمن صابر بمشاركة كل الأخوة المسيحيين والذين توافدوا من كل حدب وصوب ومن كافة الأعمار ، مع تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية وارتداء للكمامات خلال القداس وبعد انتهائه أيضا.

جانب من الصلاة

وانتشرت حالة من السعادة العارمة بين كل الأخوة المسيحيين في كنائس بورسعيد هذا العام في " أحد السعف" حيث يعتبر عيد " أحد الشعانين أو أحد السعف" هذا العام هو أول عيد يتم استقبال فيه المواطنين في الكنائس للاحتفال بالعيد بعد توقف مظاهر الاحتفالات لمدة عامين في جميع كنائس مصر وكنائس بورسعيد وذلك للتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد.

جانب من الصلاة

وعلى جانب متصل شهدت جميع كنائس محافظة بورسعيد منذ مساء أمس حالة من الاستنفار الأمنى في محيط جميع كنائس المحافظة ، واستمرت حالة الاستنفار الأمني حتى صباح اليوم الأحد ومن المتوقع أن تستمر طوال أسبوع الآلام الخاص بأعياد الأخوة المسيحيين والذي سينتهي الأحد القادم وهو أحد القيامة.

جانب من الصلاة

وقال القمص بولا سعد كاهن كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد أن العالم كله يحتفل اليوم بأحد الشعانين وتقديم الخوص الأخضر تعبيرا عن الحب والسلام، وأن يطهر الله قلوبنا جميعنا ويرشدها لفعل الخير دوما، ويبعدنا جميعا عن الشر وأهواء العالم".

جانب من الصلاة

وتابع كاهن كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد مؤكدا بأن عيد أحد الشعانين ” أحد السعف” هو العيد الذي يحتفل به المسيحيون بتاريخ استقبال أهل أورشليم ”القدس” للسيد المسيح بأغصان الزيتون وسعف النخيل دلالة على استقباله كمبشر برسالة السلام.

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

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جانب من الصلاة