الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدوما الروسى: على الرئيس الأوكرانى اتخاذ قرارات سريعة لمصلحة بلاده

رئيس مجلس الدوما
رئيس مجلس الدوما الروسي «فياتشيسلاف فولودين

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، «فياتشيسلاف فولودين»، اليوم الأحد، أنه يتعين على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اتخاذ قرارات سريعة في حال كان يفكر بمصلحة بلاده.

وكتب فولودين، في صفحته على موقع "تيليجرام"، حسبما نقلت وسائل إعلام روسية: "إذا كان زيلينسكي يفكر في مواطني أوكرانيا، فعليه اتخاذ هذه القرارات على الفور: سحب قواته من أراضي دونيتسك ولوجانسك، وتسجيل الالتزامات على أساس تعاقدي بالاعتراف باستقلال شبه جزيرة القرم، وعدم مشاركة أوكرانيا في أي أحلاف، بالإضافة إلى نزع السلاح وتحرير البلاد من النازية".

وأشار رئيس مجلس النواب في روسيا إلى أنه لا توجد هناك طريقة أخرى.

رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين الرئيس الأوكراني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلانسكي

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