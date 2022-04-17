مجموعة مصرفية عالمية تبرز أهمية استضافة مصر «كوب 27»

قال سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك «ستاندرد تشارترد» لإفريقيا والشرق الأوسط، إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ «كوب 27» هذا العام، سيؤدي إلى زيادة الآمال في أن تحظى تحديات المناخ الخاصة في إفريقيا على وجه الخصوص، والأسواق الناشئة بشكل عام باهتمام أكبر مما كانت عليه في الماضي.

وأكد كوشال في تقرير نشرته مجلة «أفريكان بيزنس» أن مؤتمر المناخ COP 27، والذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ، سيساهم في دعم الحشد الدولي نحو عرض أولويات وتحديات القارة الإفريقية في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كما أنه سيدعو بقوة أكبر لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها دولياً لمعالجة قضايا تغير المناخ في القارة، وعلى رأسها ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأشار إلى أهمية استضافة مصر، ممثلة للقارة الإفريقية، للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في المساعدة في وضع خطط واضحة للتعامل مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم لمثل هذه الخطط، لاسيما في ما يتعلق بالأسواق والقطاعات التي تتطلب أكبر قدر من التمويل للانتقال إلى نماذج الأعمال منخفضة الكربون (صافي انبعاثات صفرية).

وأضاف في تقريره: «أتوقع تركيزًا أكبر على تمكين انتقال الطاقة العادل الذي يدفع بالتنمية الاقتصادية المستدامة للقارة الإفريقية مع اختيار مصر كمضيف لمؤتمر المناخ هذا العام، ومن المتوقع أن يتحرك ملف تحول الطاقة هذا العام بشكل مليء بزخم أكبر مما حدث في COP 26 الذي عقد في جلاسكو العام الماضي، بالنظر إلى حرص الدولة المضيفة لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها لمعالجة تحديات المناخ بالقارة».

وكشف أن بنك «ستاندرد تشارترد»، وهي شركة خدمات مصرفية عالمية رائدة مقرها لندن، بصدد وضع ميزة إضافية باستضافة مصر «كوب 27» هذا العام، حيث يستعد البنك لفتح عملية مصرفية كاملة في مصر لتحل محل مكتبه التمثيلي الحالي في القاهرة.

ولفت كوشال إلى وضع البنك أهداف جديدة لخفض تمويله للقطاعات كثيفة الكربون بحلول عام 2030 في COP 26 كجزء من هدف أوسع للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية لنفسه وعملائه بحلول عام 2050.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود العالمية فى التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التى تُسهم فى تحقيق هذا الهدف، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية.