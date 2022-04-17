الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه المنيا»: الانتهاء من أعمال إصلاح خط طرد محطة صرف سمالوط

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا يتابع إصلاح خط صرف صحي

أكد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، الانتهاء من أعمال إصلاح خط طرد صرف صحي قطر 1200 مم لمحطة رفع صرف صحي رقم 5 بمركز سمالوط. 

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن أعمال الإصلاح على قدم وساق، وتم الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة الدورية لمواقع العمل المختلفة وضمن خطة الشركة بسرعة إنهاء الإصلاحات ضمن الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.

وأشار إلى أنه في حالة وجود شكاوي أو استفسارات من المواطنين فعليهم الاتصال بالخط الساخن رقم 125 من أي تليفون أرضي أو محمول على مدار 24 ساعة، مؤكدًا على دراسة هذه الشكاوى وحلها في أقرب وقت ممكن، والرد على جميع الاستفسارات، مؤكدًا على حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات سواء في مجال مياه الشرب أو الصرف الصحي وذلك لنيل رضا المواطن المنياوي.

وأوضح أنه في إطار النهوض بالخدمات ورفع كفاءة العنصر البشري، قامت الشركة بتنظيم تدريب نظري وعملي للعاملين بالشركة وزيادة الوعي لديهم، والحفاظ على العنصر البشري والمعدات وتأمين بيئة العمل وتنمية مهارات السلامة والصحة المهنية، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة.

وأشار إلى أنه سيتم تدريب العاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة على كيفية التعامل مع تسرب الكلور والسيطرة على الحرائق والدخول الأمن إلى الأماكن المحصورة والمغلقة وكيفية مكافحة الحريق والتعامل الصحيح مع تطهير وتسليك الغرف وبيارات الصرف الصحي للمحافظة على أرواح العاملين.

رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا يتابع إصلاح خط صرف صحي
رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا يتابع إصلاح خط صرف صحي
رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا يتابع إصلاح خط صرف صحي
رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا يتابع إصلاح خط صرف صحي
رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا يتابع إصلاح خط صرف صحي
رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا يتابع إصلاح خط صرف صحي
رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا يتابع إصلاح خط صرف صحي
رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا يتابع إصلاح خط صرف صحي
مياه المنيا الأنتهاء من أعمال إصلاح خط طرد محطة الصرف الصحي 5 بمركز سمالوط المهندس رجب السعيد جبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

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