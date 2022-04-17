«الدفاع التركية»: لا مشاكل فى الملاحة والمضائق بسبب الألغام البحرية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه لا توجد مشاكل في المضائق وحركة الملاحة البحرية بسبب انجراف الألغام في البحر الأسود.

ونقلت صحيفة "صباح" التركية عن أكار قوله "من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وعدم إحداث تصعيد، اتخذنا الاحتياطات اللازمة لمنع انجراف الألغام مع سفن البحث عن الألغام... من الآمن أن نقول إنه لا توجد مشاكل في مضائقنا في الحركة البحرية".

وأضاف: "هناك بيانات مختلفة حول مصدر هذه الألغام، ونحن ندرس المسألة بعناية ونقيم كل الاحتمالات، ونتابع التطورات عن كثب".

وكانت أنقرة أعلنت في مارس الماضي عن إجرائها محادثات مع روسيا وأوكرانيا، بعد اكتشاف لغم بحري في مضيق البوسفور تزامنا مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما طالبت البحرية التركية السفن بتتبع ألغام محتملة، بينما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق أن وزارة الدفاع تتخذ الإجراءات اللازمة على خلفية أنباء عن ألغام شاردة في البحر الأسود.

وعلى صعيد آخر، تعرض طلاب جامعيون أتراك لاعتداء وحشي من قبل أعضاء منظمة "الذئاب الرمادية"، بسبب استماعهم موسيقى كردية وأدائهم رقصة "هالاي" الشعبية التقليدية في مدينة كرمان جنوب البلاد.

وكشفت صحيفة "أفرنسل" التركية في تقرير، عن أن "حادثة الاعتداء على الطلاب الأكراد وقعت في مقر جامعة كرمان أوغلو محمد بك في مدينة كرمان".

وذكرت مصادر للصحيفة، أن "المهاجمين وصفوا أنفسهم بأنهم أعضاء منظمة (الذئاب الرمادية) المحسوبة على حزب الحركة القومية، حليف الحزب الحاكم"، وأفادت أنهم "أقدموا على احتجاز الطلاب الأكراد في مستودع وضربهم".

وتابعت المصادر، أن "عناصر المجموعة صادروا هواتف الطلاب الأكراد المحمولة وجعلوهم يكتبون على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة - نعتذر للجمهور التركي على سلوكنا غير الأخلاقي".