«التاريخ والآثار ودورهما فى استعادة سيناء».. ندوة بالأعلى للثقافة الأربعاء

تقيم لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررتها الدكتورة علا العجيزى ندوة "التاريخ والآثار ودورهما فى استعادة سيناء"، وذلك يوم الأربعاء المقبل فى تمام الثامنة مساءً، أونلاين عبر تطبيق «زووم»، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

تدير الندوة الدكتورة علا العجيزي أستاذة اللغة المصرية القديمة بقسم الآثار المصرية والعميد السابق لكلية الاثار جامعة القاهرة، ويشارك بها الدكتور خلف عبد العظيم الميري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية البنات جامعة عين شمس وكيل وزارة الثقافة الأسبق، والدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء مدير عام المركز العلمى للآثار والفنون الإسلامية بطور سيناء.

تاريخ مصر

يذكر أن تاريخ مصر هو أطول تاريخ مستمر لدولة في العالم لما يزيد على 7000 عام قبل الميلاد. حيث تميزت مصر بوجود نهر النيل الذي يشق أرضها والذي اعتبر عاملا مساعدا لقيام حضارة عريقة بها، كما تقع مصر بموقع جغرافي متميز يربط بين قارتي آسيا وإفريقيا ويرتبط بقارة أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط. كل هذا أدى إلى قيام حضارة عرفت بأنها من أقدم الحضارات في التاريخ الإنساني.

تطورت الحضارة المصرية وظهرت مبادئ "حكومة مركزية" حوالي العام 3200 ق.م. حيث قام الملك مينا بتوحيد مملكتي الشمال والجنوب المصريتين. وشهد عصر هذه الدولة نهضة شاملة في شتى نواحي الحياة، حيـث توصـل المصريـون إلى الكتابة الهيروغليفية أي النقش المقدس.

ممفيس

تأسست ممفيس كأول عاصمة للبلاد واهتم الملوك بتأمين حدود البلاد ونشطت حركة التجارة بين مصر والسودان· واستقبلت مصر عصرا مزدهرا في تاريخها عرف باسم عصر بناة الأهرامات، وشهد هذا العصر بناء أول هرم في مصر والعالم وهو هرم زوسر المدرج المعروف بهرم سقارة والذي يعد أول بنيان حجري في العالم وأقيم العام 2861 ق.م، ومع تطور الفن والزراعة والصناعة استخدم المصريون أول أسطول نهري بري لنقل منتجاتهم· وبلغت الملاحة البحرية شأنا عظيما وأصبحت حرفة منظمة كغيرها من الحرف الراسخة التي اشتهرت بها مصر القديمة.