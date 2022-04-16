ليالي رمضان الثقافية والفنية تواصل فعالياتها فى المنيا

أقام فرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية حيث أقامت مكتبة دهمرو الثقافية ندوة تحت عنوان "عن ليلة القدر" في إطار الاحتفالات بليالي رمضان الثقافية والفنية.

حاضر في الندوة أحمد راضي جعفر وتحدث عن ليلة القدر ومعجزاتها، قائلا إن ليلة القدر هي ليلة مميزة تتكرر كل عام هجري في شهر رمضان المبارك، فهي أحد ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، جاء ذكرها في القرآن الكريم وسيرة النبي محمد، لذلك فهي ذات أهمية وخصوصية كبيرة عند المسلمين، فالقرآن نزل في هذه الليلة، ولها فضلٌ عظيم، جاء في القرآن الكريم في سورة القدر ، ومن علاماتها قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة. وطمأنينة القلب. وانشراح الصدر من المسلم. والرياح تكون فيها ساكنة، وأما العلامات اللاحقة فذكر منها أن الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاع.