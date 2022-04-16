الاختيار 3 الحلقة 15.. عصيان مدني وضغط على موظفي الإخوان

شهدت الحلقة 15 من مسلسل «الاختيار 3»، تصاعد حالة التوتر الذي عاشته مصر في فترة حكم الإخوان، وبالتدريج زادت حدة الاحتجاجات الشعبية على الرئيس المعزول محمد مرسي وحكومته، وتحديدًا فترة العصيان المدني التي شهدتها محافظات القناة وتحديدا بورسعيد، للمطالبة بالقصاص من ضحايا أحداث العنف التي شهدتها المدينة.

وكشفت أحداث الحلقة زيادة حالة الارتباك التي كانت تعيشها البلاد لزيادة القرارات المتخبطة التي كانت تتخذها الرئاسة بتوجيه من مكتب الإرشاد في ذلك الوقت، وقيادات الإخوان في الخارج لتعظيم من شأن الجماعة والتنظيم الدولي.

وكانت بداية حكم الإخوان تشهد تمكين شبابهم في كل قطاعات ومفاصل الدولة الحيوية حتى من هم دون المستوى والكفاءة المطلوبين، مما كون ضغينة ناحيتهم وحاول الموظفون التخلص منهم كونهم يتحكموا في كل الإدارات والهيئات دون وجه حق.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة تسريبا للقيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح يتحدث فيه عن وصول حازم أبو إسماعيل للحكم ووصفه بالكارثة.

ووثقت الحلقة 14 والتي حملت اسم "العصيان المدني"، اجتماعا بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وعدد من قيادات القوات المسلحة، وقال السيسي: «محدش عارف مين بيحكم البلد، المرشد ولا مكتب الإرشاد ولا خيرت الشاطر، لكن واضح إن القرار مش بإيد مرسي».

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء