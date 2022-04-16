السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 15.. ضابط المخابرات يكشف سر أخطر خطبة تكفيرية فى سيناء

الاختيار3
الاختيار3

شهد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 أحداثا مثيرة، ليواصل كشف مخطط الإخوان والجماعات الإرهابية على مصر وأجهزتها، حيث عقد العقيد مصطفى ضابط المخابرات الحربية  ويجسد دوره الفنان أحمد السقا مع ضباطه اجتماعا لسماع تسجيل هام لعناصر تكفيرية، للكشف عن صاحب تلك الخطبة والتي تدور حول تحفيز العناصر الإرهابية لمهاجمة أجهزة الدولة في سيناء.

وقال إن «أبو خطاب هو مفتي التنظيم في هذه الخطبة للعناصر التكفيرية»، موضحًا أن موت أسامة جعل أبو خطاب بالخطبة بنفسه ولابد أن نصل له بأسرع ما يمكن.

مسلسل الاختيار 3

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة تسريبا للقيادي الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح يتحدث فيه عن وصول حازم أبو إسماعيل للحكم ووصفه بالكارثة.

ووثقت الحلقة 14 والتي حملت اسم "العصيان المدني"، اجتماعا بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وعدد من قيادات القوات المسلحة، وقال السيسي: «محدش عارف مين بيحكم البلد، المرشد ولا مكتب الإرشاد ولا خيرت الشاطر، لكن واضح إن القرار مش بإيد مرسي».

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON Eفى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء

مسلسل الاختيار ٣ الحلقة ١ الاختيار ٣ الحلقة ١٥ مسلسل الاختيار ٣ الحلقه ١٥ 30 يونيو 2013 ضابط المخابرات الرئيس المعزول محمد مرسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

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