السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تسمم 5 أطفال من أسرة واحدة بسبب أرز فاسد فى أسيوط

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 5 أطفال من أسرة واحدة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط بحالة تسمم غذائى بعد تناولهم وجبة أرز فاسدة داخل منزلهم بقرية الأنصار.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية بورود بلاغ من مستشفى القوصية المركزي باستقبال 5 أطفال في حالة تسمم غذائي، وهم "أحمد. م. ش" 9 سنوات، و"ريتاج. م. ع" 3 سنوات ونصف، و"محمد. ع. ع" سنة، و"آدم. ع. ع" سنة ونصف، و"مهند. م. ع" 3 سنوات ونصف.
وأشارت التحريات الأولية إلى تناول الأطفال الأرز كوجبة غذائية داخل منزلهم بقرية الأنصار. 
تم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين في مستشفى القوصية المركزي، وأشارت التقارير الطبية إلى أن الحالات جميعها مستقرة.

5 أطفال مركز القوصية محافظة أسيوط وجبة أرز فاسدة قرية الأنصار

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وائل لطفي

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