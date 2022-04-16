تسمم 5 أطفال من أسرة واحدة بسبب أرز فاسد فى أسيوط

أصيب 5 أطفال من أسرة واحدة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط بحالة تسمم غذائى بعد تناولهم وجبة أرز فاسدة داخل منزلهم بقرية الأنصار.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية بورود بلاغ من مستشفى القوصية المركزي باستقبال 5 أطفال في حالة تسمم غذائي، وهم "أحمد. م. ش" 9 سنوات، و"ريتاج. م. ع" 3 سنوات ونصف، و"محمد. ع. ع" سنة، و"آدم. ع. ع" سنة ونصف، و"مهند. م. ع" 3 سنوات ونصف.

وأشارت التحريات الأولية إلى تناول الأطفال الأرز كوجبة غذائية داخل منزلهم بقرية الأنصار.

تم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين في مستشفى القوصية المركزي، وأشارت التقارير الطبية إلى أن الحالات جميعها مستقرة.