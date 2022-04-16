طبق بسحور رمضان 2022.. طريقة عمل الفول بالصلصة بأسهل الخطوات

تعد وجبة السحور من الوجبات الهامة والضرورية لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة للقدرة على صيام أكثر من 14 ساعة يوميًا، حيث يعتبر طبق الفول من الأطباق الأساسية على مائدة السحور، فله الكثير من الطرق لإعداده ففي السطور التالية نقدم طريقة عمل الفول بالصلصة.

مكونات طبق الفول بالصلصلة:

علبة فول مدمس.

ملح وفلفل وكمون.

ثوم مفروم.

ملعقتين صلصة طماطم.

ليمون.

زيت زيتون.

طماطم مقطعة قطع صغيرة.

طريقة عمل الفول بالصلصة:

تتمثل الخطوة الأولى في تحضير مقلاه وبها زيت زيتون على النار، ويتم إضافة الثوم المفروم ويقلب حتى نحصل على اللون الذهبي.

يضاف الطماطم المقطعة، الصلصة، الملح، الفلفل، الكمون والقليل من الماء واتركيه على النار حتى يسبك لمدة 10 دقائق .

بعد ذلك يتم إضافة الفول ويقلب جيداً مع المكونات، ثم يضاف القليل من الزيت وعصير الليمون، ويقدم ساخنًا مع العيش المحمص أو البلدي مع الطحينة.

فوائد الفول المدمس على السحور في رمضان:

يحتوي الفول على العناصر الغذائية الثلاثة الأساسية اللازمة للتغذية الجيدة، حيث البروتين الكامل والكربوهيدرات والدهون، إلى جانب الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الكالسيوم وحمض الفوليك والحديد.

ويعتبر الفول المصدر الوحيد للبروتين النباتي الكامل، فغالبًا ما يطلق علية فول اسم الحبة المعجزة، ويحتوي على مادة الليسيثين المغذية والمواد الكيميائية النباتية التي تسمى الايسوفلافون، وفقًا لما ذكره موقع "themiraclebean" الطبي.

ويستخدم الفول لتكملة وتعزيز العديد من المنتجات الغذائية، ويوفر مصدرًا عالي الجودة للبروتين مع القليل جدًا من الدهون المشبعة.

اعترفت جمعية القلب الأمريكية بالفول لدوره في نظام غذائي صحي للقلب بشكل عام، حيث يوصي الخبراء بتناول حصتين إلى ثلاث حصص من أطعمة البقوليات والتي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، إدارة مرض السكري والوزن، منع بعض أنواع السرطان سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.