السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سحور رمضان 2022.. طريقة عمل الزبادي في المنزل بالخطوات

طريقة عمل الزبادي
طريقة عمل الزبادي فى المنزل

أيام قليلة ويبدأ شهر الصيام، والذي تعتبر وجبة السحور فيه من الوجبات الأساسية لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة لصيام أكثر من 14 ساعة، ومواصلة القدرة على العبادة والطاعة في شهر رمضان.

طريقة عمل الزبادي في المنزل لسحور رمضان 2022

ويعد الزبادي من الأطباق الهامة والرئيسية على مائدة السحور، حيث تسعى الكثير من ربات البيوت إلى تحضيره في البيت منذ بدايته، ففي السطور التالية نرصد طريقة عمل الزبادي في المنزل بخطوات بسيطة ومقادير موجودة في كل بيت.

المكونات لتحضير الزبادي في المنزل

لتر لبن.

3 ملاعق من الزبادي الجاهز.

طريقة تحضير الزبادي

تتمثل الخطوة الأولى في وضع الحليب على النار ويترك حتى الغليان، وبعد ذلك يرفع من على النار ويترك ليبرد ويصبح دافئًا.

 

الخطوة الثانية تتمثل في وضع الزبادي الجاهز ويقلب الخليط جيدًا وبشكل سريع، لتيمتزج اللبن مع الزبادي.

 

الخطوة الثالثة يوضع الخليط في أكواب صغيرة وتترك بمكان دافئ ومظلم لمدة تتراوح من 7 إلى 9 ساعات.

 

أما الخطوة الأخيرة تتمثل في وضع الأكواب في الفرن بدرجة حرارة دافئة لمدة خمس دقائق، ويترك بعدها لمدة 7 ساعات.

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أشهر مكونات سحور رمضان.. طريقة عمل الزبادى في البيت

فوائد الزبادي لجسم الإنسان

يحتوي الزبادي على بعض العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك، فهو يشتهر باحتوائها على الكثير من الكالسيوم، وهو معدن ضروري لصحة الأسنان والعظام، فكوب واحد فقط يوفر 49٪ من احتياجاتك اليومية من الكالسيوم.

كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات ب، وخاصة فيتامين ب 12 والريبوفلافين ، وكلاهما قد يحمي من أمراض القلب وبعض العيوب الخلقية في الأنبوب العصبي، وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع "healthline" الطبي.

ويوفر الكوب الواحد أيضًا 38٪ من حاجتك اليومية للفوسفور ، و 12٪ للمغنيسيوم ، و 18٪ للبوتاسيوم. هذه المعادن ضرورية للعديد من العمليات البيولوجية، مثل تنظيم ضغط الدم والتمثيل الغذائي وصحة العظام.

أكد الأطباء، أن أحد العناصر الغذائية التي لا يحتوي عليها الزبادي بشكل طبيعي هو فيتامين (د) ، ولكن عادة ما يتم تدعيمه به. يعزز فيتامين د صحة العظام والجهاز المناعي وقد يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض ، بما في ذلك أمراض القلب والاكتئاب وتقوية العظام.

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