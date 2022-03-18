السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أشهر مكونات سحور رمضان.. طريقة عمل الزبادى في البيت

عمل الزبادى في البيت
عمل الزبادى في البيت

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان، حيث الصيام لأكثر من 14 ساعة، وتناول الفول والزبادى السحور الرسمي طوال شهر رمضان، فالزبادي من العوامل التي تساعد على هضم الطعام بشكل جيد وإراحة المعدة خلال وقت الصيام.

 

وتسعى الكثير من ربات البيوت إلى صنع الزبادى في المنزل، لتجنب الإصابة بالمشاكل المعوية، بالإضافة إلى أنه أوفر وأكثر صحة، لذا نقدم في السطور التالية طريقة تحضيره بالمنزل بخطوات سهلة وفقًا لما ذكره موقع " downshift logy" الخاص بالتغذية.

 

كيفية صنع الزبادى في المنزل؟ خطوات أساسية لعمل الزبادي

هناك طريقتان رئيسيتان لعمل الزبادى محلي الصنع - على الموقد ثم وضعه في الفرن أو في المبرد أو باستخدام صانعة الزبادي والتي باتت من الأجهزة الضرورية للعروسة.

 

يسخن الحليب على درجة حرارة 180 درجة فهرنهايت، فهذا يقتل كل الميكروبات البغيضة التي قد تكون كامنة في الحليب ويضمن عدم وجود بكتيريا أو مسببات الأمراض أو العفن أو الجراثيم، حيث يؤدي تسخين الحليب أيضًا إلى إنتاج زبادي أكثر سمكًا عن طريق تغيير بنية البروتين.

 

توضع أكواب اللبن في صينية بها ماء دافئ وتغطى الأكواب بورق الفويل، وبعد ذلك تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها دقيقتين فقط ثم نغلق نار الفرن ونترك الصينية داخل الفرن لمدة 12 ساعة فقط.

 

تتمثل الخطوة التالية في تبريد الحليب من أجل الحصول على بكتيريا نافعة، بعد ذلك يقلب الحليب مع كوبان من الزبادي الجاهز وتركه لمدة من 7 إلى 9 ساعات.

 

يمكنك استخدام حليب كامل الدسم 2٪ أو منزوع الدسم، حيث يمكنك أيضًا استخدام حليب الماعز فكلما زادت نسبة الدهون في الحليب زاد سمك المنتج النهائي.

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في المرة الأولى التي تصنع فيها الزبادي منزلي الصنع، من المحتمل أن يكون طعمه منعشًا، بغض النظر عن المدة التي تستغرقها في تحضيره.

الزبادى طريقة عمل الزبادي سحور رمضان رمضان شهر رمضان ٢٠٢٠

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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