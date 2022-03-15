الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ميلاد الهلال.. موعد أول أيام رمضان 2022 وتاريخ عيد الفطر المبارك

رمضان
رمضان

تصدر موعد أول أيام عيد الفطر 2022 وموعد غرة شهر رمضان 2022 قائمة بحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع اقتراب حلول موعد شهر رمضان الكريم 1443، وإعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية عن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1443 هجريًا.

موعد غرة شهر رمضان 2022

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن موعد غرة شهر رمضان 1443-2022 سيحل يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، أن هلال شهر رمضان 2022 سيولد يوم الجمعة 29 شعبان الجاري الموافق 1 أبريل 2022 في تمام الساعة الثامنة و25 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، و10:25 صباحًا بتوقيت أبوظبي، 9:25 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وسيبقى هلال شهر رمضان 2022 مستقرًا في سماء القاهرة ومكة المكرمة يوم الجمعة 29 شعبان الجاري لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس (يوم الرؤية)، فيما سيبقى الهلال ظاهرًا في سماء باقي محافظات الجمهورية لمدد تتراوح بين (10 - 25 دقيقة).

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«البحوث الفلكية»: السبت 2 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك

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معهد الفلك يكشف موعد غرة شهر رمضان 2022 وعيد الفطر 1443

موعد أول أيام عيد الفطر 2022

وعن عدة شهر رمضان الكريم وموعد أول أيام عيد الفطر 2022، أشار إلى أن عدد أيام شهر رمضان 2022 ستكون 30 يومًا، وفقًا للحسابات الفلكية وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 2 مايو المقبل.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية عن نتيجة استطلاع الهلال الشرعية في آخر أيام شهر شعبان، فإن تمت رؤية الهلال أقام المسلمون صلاة التراويح في أول ليالي الشهر الكريم، باعتبار أن الليلة تسبق اليوم، وعقب التراويح يكون السحور الأول في رمضان.

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وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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