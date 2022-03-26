السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سحور رمضان 2022.. طريقة عمل الفول المدمس في البيت

الفول المدمس
الفول المدمس

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الفول المدمس في البيت، حيث يعتبر طبقا أساسيا على مائدة السحور، للمصريين، في شهر رمضان 2022 ، نظرًا لأنه يستقر في المعدة لساعات طويلة ويمنح من يتناوله الشعور بالشبع حتى موعد الإفطار.

وتجد الكثير من الأسر صعوبة في الحصول على الفول في ساعات الليل المتأخرة، وترغب في طريقة عمل الفول المدمس في المنزل ولكن لا تعرف كيفية القيام بذلك، أو للاعتقاد بأن هناك وعاء معين يجب توافره وهذا غير صحيح، تطبيق طريقة عمل الفول المدمس في أي وعاء موجود بالمنزل، والطريقة في السطور التالية:

 

طريقة عمل الفول المدمس في البيت خلال رمضان 2022

مكونات طريقة عمل الفول المدمس
كيلو فول 
حبة طماطم
جزر مبشور
نصف كوب عدس أو أرز
معلقة دقيق
ليمونه

طريقة تدميس الفول
نقوم بغسل الفول جيدا من الشوائب العالقه فيه، وتتركه في ماء بارد، لمدة 6 ساعات على الأقل، وكلما طالت المدة، كلما قل الوقت في عملية التسوية، وبعد مرور 6 ساعات على الأقل نقوم برفع الفول من المياه الموجود فيها ونعيد عملية الغسل مرة أخرى.

 

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في وعاء على النار، نضع الفول وجزرة مبشورة، بالإضافة إلى حبة الطماطم وحبة الليمون التي يجب أن يتم وضعها سليمة، ثم نضيف العدس أو الأرز أو الغلة، حسب الحبوب المتوفرة لديكي، ثم أضيفي الماء المغلي إلى الفول حتى تتم تغطيته تماما.

بعد الغليان، قومي بتهدئة النار تماما، بالإضافة إلى ضرورة وعاء ثقيل وفق الوعاء الذي تقومي بالتدميس فيه لضمان التسوية الجيدة للفول، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تسرع من عملية تدميس الفول.

إذا نقصت المياه ولا يزال الفول يابس، قومي بزيادة الفول من الماء المغلي وليس بالماء البارد، وبعد تمام التسوية وقبل أن تقلقي النار بدقائق معدودة، قومي بإذابة معلقة الدقيق في كوب من الماء، وضعيها على الفول، فإنها تمنحه قواما متماسكا، ثم أزيلي الليمون والطماطم، وقدميه بالطريقة التي تفضلينها، كما يمكن الاحتفاظ بباقي الكمية لأسابيع دون أن تقسد.

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