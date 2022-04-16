الجزائر تسجل إصابة واحدة بكورونا.. وصفر وفيات لليوم الـ 24 على التوالي

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم السبت، تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما لم يتم تسجيل أية وفاة، لليوم الرابع والعشرون على التوالي.

وأشار بيان الصحة الجزائرية بشأن الوضع الوبائي في البلاد، إلى أنه في تم تسجيل حالة واحدة تماثلت للشفاء، بينما يتواجد مريض في العناية المركزة.

وأفاد البيان بأن إجمالي الحالات المصابة بلغ 265 ألفا و739 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و 332 شخصا، مضيفة: "أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند 6 آلاف و874 حالة".

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن. وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

هذا، وذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 503 ملايين و652 ألفا و993 إصابة.

وأفادت جامعة هوبكنز الأمريكية - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كوفيد 19 حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و196 ألفا و86 وفاة.

وظهر فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.