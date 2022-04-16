أمن سوهاج يكشف غموض مقتل سائق توكتوك وتاجر موبيليا بمدينة طهطا

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط 4 متهمين بقتل مالك محل موبيليات، وسائق توك توك، بسوهاج، بسبب خلافات مالية بين أحد المتهمين والمجني عليه الأول.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من قسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقيه بلاغًا بإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم.

بالانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد محمد جاب الله رئيس وحدة مباحث القسم، عُثر على سيارة ملاكي ملك مالك محل موبيليات وبها آثار أعيرة نارية، وفي وقت لاحق أبلغ أحد المستشفيات بمحافظة سوهاج باستقبال مالك السيارة مصابًا بأعيرة نارية ووفاته.

وبإجراء التحريات اللازمة التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد عمر نور رئيس فرح بحث الشمال وتبين وجود بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم يفيد بوفاة شقيقه سائق توك توك إثر إصابته بعيار ناري وتم نقله إلى أحد المستشفيات، و مناقشته قرر أنه أثناء استقلالها توك توك قيادة شقيقه المتوفى متوجهان إلى مسكنهما فوجئ بقيام أحد الأشخاص يحمل سلاح نارى باستيقافهما وإنزاله من التوك توك واستقله برفقة شقيقه المتوفى، وبتعقبه لـ"التوك توك" فوجئ بسماع إطلاق أعيرة نارية وعثر على شقيقه متوفيًا بجوار التوك توك.

وتوصلت جهوده فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة طما.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعة خطف مالك محل الموبيليا لوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجني عليه، وأضافوا بأنهم توجهوا إلى محل الموبيليات الخاص بالمجني عليه وبحوزتهم بندقية آلية وبندقية خرطوش منتحلين صفة رجال شرطة ورغبتهم في مقابلته فقام أحد المتواجدين بالاتصال به هاتفيًا فحضر بسيارته وقام أحدهم باستقلال السيارة معه، وانصرف الباقين مستقلين توك توك قيادة أحد المتهمين.

وأكدوا أن حال سير مالك السيارة وبرفقته أحد المتهمين بالطريق حاول النزول من السيارة فحدثت مشادة بينهما قام خلالها المتهم بإطلاق أعيرة نارية محدثًا إصابة المجني عليه ولاذ بالهرب، واستوقف التوك توك قيادة المتوفى، وعقب ذلك حدثت مشاجرة بينهما فأطلق المتهم أعيرة نارية تجاهه مما أدى لوفاته، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السلاحين المستخدمين في الواقعة وعدد من الطلقات النارية والتوك توك المستخدم في الواقعة.