السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أعلى من معدلاتها الطبيعية.. «الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

طقس
طقس

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تتعرض لها مصر خلال الفترة الحالية.

وقال شاهين لـ«الدستور» إن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم بمعدل 4 درجات، بعد انخفاض واستقرار للأجواء لفترة من الوقت خاصة منذ بداية شهر رمضان الكريم، وعلى إثر دخول كتلة هوائية شديدة الحرارة يصاحبها هبوب رياح جنوبية تكون ذروة الارتفاع يوم غد، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة كما ترتفع درجة الحرارة الصغرى أيضًا وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام.

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وأوضحت الأرصاد أن هناك رياحا جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق واسعة من الصحراء الغربية يوم السبت وتمتد للقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد يوم الأحد ليسود طقس حار جاف ويكون مغبرا في بعض المناطق.

وأكدت أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع غدا وستتعرض مصر لرياح الخماسين، وتصل درجات الحرارة لذروتها على جميع أنحاء البلاد يوم الاثنين لتسجل على سواحل المتوسط منتصف العشرينات أما القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد فتدخل الحرارة في حيز الأربعين درجة بينما جنوب الصعيد تعود مجددًا لمنتصف الأربعين وتقضي أغلب المناطق غدا الأحد وبعد غد الاثنين يومين ساخنين بالنهار وطقسهم حار ليلًا.

وتابعت: «مع يوم غدا الأحد تنشط الرياح ويصحبها هبات قوية أحيانًا على الصحراء الغربية من الوادي الجديد حتى سواحل مطروح تثير الرمال والأتربة هناك بمحيط المناطق، وتؤثر على أجواء القاهرة والإسكندرية وبعض مناطق الدلتا بوجود الأتربة والشوائب في طبقات الجو، وتبدأ الحرارة في الانكسار بشكل تدريجي سريع على شمال البلاد ما بين يومي الإثنين والثلاثاء وتبدأ بالتدريج الأجواء الباردة في العودة من جديد مع اعتدال أجواء النهار خاصة بيوم الثلاثاء ومن ثم يرجع الطقس لطبيعته في أجواء مشابهة للأيام الحالية».

هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة شهر رمضان الوجه البحري رياح رياح الخماسين

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