الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

في الطقس الحار.. عادات سيئة للعناية بالشعر عليك التوقف عنها

الشعر
الشعر

تشهد البلاد حالة من ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية والتي سوف تستمر لعدة أيام، ويعتبر فصل الصيف هو الوقت المناسب للسفر والرحلات والخروجات مع الأصدقاء للاستمتاع بالوقت والأجواء الصيفية، ولكن تعرض الشعر إلي الشمس قد يسبب بعض التلفيات له.

ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع “timesofindia” عادات سيئة للعناية بالشعر عليك التوقف عنها هذا الصيف.

احمِ شعرك من أشعة الشمس

 تعمل أشعة الشمس الشديدة على إتلاف الشعر، مما يؤدي إلى فقدان "الكتلة" المكونة من فيتامينات وبروتينات مهمة للحصول على بنية شعر متينة وصحية، ويمكنك بالتأكيد الاستمتاع بالشمس مع ارتداء القبعات أو القبعات أو واقيات الشعر الحرارية.

ربط الشعر

فقط أولئك الذين لديهم شعر طويل، هم من يعرفون مدى ترتفاع درجة حرارة أجسامهم في الصيف، ولهذا السبب يميلون إلى أن يكونوا محاصرين أو مقيدين في معظم الأوقات، اختاري الإكسسوارات التي لا تتسبب في إتلاف الخصلات وفكها بعناية، دون شد شعرك الثمين أو تكسيره.

كن حذرًا مع حمام السباحة أو البحر

الشعر الجاف، بمجرد ملامسته للماء، يمتصه مثل الإسفنج، مياه البحر بها ملح، والملح يزيل الترطيب ومع ذلك، تحتوي حمامات السباحة على الكلور، والذي يترك الشعر جافًا وضعيفًا وهشًا بسبب انخفاض درجة الحموضة فيه بغض النظر عما إذا كان البحر أو حمام السباحة، قومي دائمًا بترطيب شعرك بالماء النظيف قبل وبعد.

اختر المنتج المناسب 

اختر خط معالجة مغذيًا، وحاول استخدامه كلما شعرت بالحاجة، لا يتطابق الصيف مع التلوث البيئي، لذا ابحث عن منتج نباتي وأكثر طبيعية، والذي بالإضافة إلى العناية بك، سوف يعتني بأنهارنا وبحارنا.

تجنب الحمامات شديدة السخونة

نحن نعلم كيف يمكن أن يكون الحمام الدافئ مريحًا، ولكن تمامًا كما هو الحال على الجلد، يذيب الماء الساخن الزيوت الطبيعية ويحمل معه كل الترطيب الموجود في شعرك، وتعمل درجة الحرارة المرتفعة في فروة الرأس بالفعل على تحفيز الغدد الدهنية مما يؤدي إلى زيادة الدهون لذلك تذكر دائمًا، اغتسل بالماء بدرجة حرارة ما بين الدافئ والبارد إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون الماء الساخن، حاولي إنهاء الشطف الأخير بالماء البارد، فهذا سيزيد من قوة ولمعان شعرك.

العناية بعد الاستحمام

 التوصية الأولى هي طريقة استخدام المنشفة، فلا تفركي المنشفة على الشعر أبدًا، بل قومي بالضغط عليها برفق لإزالة الماء الزائد، وعند التمشيط، حاولي استخدام أمشاط خشبية، لأن هذا النوع من المواد لا يكسر ألياف الشعر، وإذا كنت ترغب في ذلك، اتركه يجف بشكل طبيعي، ولكن إذا كنت ترغب حقًا في استخدام المصادر الحرارية للتشطيب فاحذر من أن مصادر الحرارة هذه تجف أيضًا الخيوط، مما يجعلها هشة وعرضة للسقوط.

حالة من أرتفاع دراجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية والأجواء الصيفية فصل الصيف الخروجات مع الأصدقاء للأستماع بالوقت

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