السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«شعراوي» ومحافظ القاهرة يتفقدان سوق العبور لمتابعة الأسعار

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظر القاهرة في جولة بسوق العبور

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم السبت، سوق العبور للجملة لمتابعة توافر احتياجات المواطنين من الخضراوات والفاكهة والأسماك والتمور بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يعتبر سوق العبور أكبر أسواق الجملة بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة لها للبيع بأسعار الجملة.

واستهل وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة جولتهما في السوق بعقد لقاء موسع مع التجار، حيث ناقشا خلاله آليات ضبط الأسعار فى السوق باعتباره أكبر أسواق الجملة لبيع الخضروات والفواكه، خاصة بعد أن شهدت الأسعار زيادة وفروق بصورة كبيرة بين سعر الجملة بالسوق والأسعار في الأسواق الخارجية وتجار التجزئة.

وأكدا أن الهدف من زيارة السوق هو التعرف على الأسعار عَلِي الطبيعة بعد وصولها من المزارعين والمشكلات التي تواجه التجار للعمل عَلِي حلها  لأن الجميع يعمل من أجل مصلحة المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة له. 

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية دور أسواق الجملة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وإحداث توازن في الأسعار بما يضمن بيع المنتجات بسعر مناسب يتلائم مع الأسعار الحقيقة في أسواق الجملة وتحقيق هامش ربح جيد للتجار والتغلب على ظاهرة الارتفاع غير المبرر في الأسعار خاصة فى ظل الظروف الحالية. 

من جانبهم، أكد تجّار سوق العبور على وقوفهم إلى جانب القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض الأسعار والسيطرة عليها والتخفيف على كاهل المواطنين من محدودى الدخل، مؤكدين أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت مؤخرًا انخفاضًا في الأسعار يتراوح ما بين ٣٠٪؜ إلى ٥٠٪؜، كما ستشهد انخفاضات أخرى خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان المبارك. 

القاهرة دعم ضبط

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