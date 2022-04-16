الكشف على 656 مواطنًا من مرضى العيون بكفر الدوار

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار مبادرة "عنيك في عينيا" بمحافظة البحيرة والتي تنفذها مؤسستيّ "حياة كريمة" و"صنّاع الخير" للتنمية، برعاية مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بمدن وقرى المحافظة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى الغير القادرين.

وأشار هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة "صنّاع الخير"، أن المؤسسة ومن خلال مبادرتها "عنيك في عينيا" وقعت الكشف الطبي على ٦٥٦ مواطنًا من مرضى العيون، ضمن القافلة التي تم تنظيمها بقرية الروضة بقومبانية أبو قير بمركز كفر الدوار، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

كما أكد هاني عبدالفتاح، أنه تم تقديم الدواء العلاجي لـ ٣٤٢ حالة وعمل ٢١٠ نظارة طبية، كما سيتم إجراء جراحات عيون مختلفة لـ ٩١مواطن عبارة عن زرع عدسات ومياه بيضاء، فضلاً عن إجراء ١٣ إشاعة ، وذلك تخفيفاً عن كاهل المرضى.

وأشاد محافظ البحيرة، بتلك الأعمال التي تساهم بشكل فعّال في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد اللواء هشام آمنة، أنه سيتم الاستمرار في تكثيف القوافل الطبية الشاملة لجميع التخصصات الطبية من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة.