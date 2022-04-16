السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 656 مواطنًا من مرضى العيون بكفر الدوار

الكشف على مواطنة
الكشف على مواطنة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار مبادرة "عنيك في عينيا" بمحافظة البحيرة والتي تنفذها مؤسستيّ "حياة كريمة" و"صنّاع الخير" للتنمية، برعاية مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بمدن وقرى المحافظة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى الغير القادرين.

وأشار هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة "صنّاع الخير"، أن المؤسسة ومن خلال مبادرتها "عنيك في عينيا" وقعت الكشف الطبي على ٦٥٦ مواطنًا من مرضى العيون، ضمن القافلة التي تم تنظيمها بقرية الروضة بقومبانية أبو قير بمركز كفر الدوار، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

كما أكد هاني عبدالفتاح، أنه تم تقديم الدواء العلاجي لـ ٣٤٢ حالة وعمل ٢١٠ نظارة طبية، كما سيتم إجراء جراحات عيون مختلفة لـ ٩١مواطن عبارة عن زرع عدسات ومياه بيضاء، فضلاً عن إجراء ١٣ إشاعة ، وذلك تخفيفاً عن كاهل المرضى.

وأشاد محافظ البحيرة، بتلك الأعمال التي تساهم بشكل فعّال في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد اللواء هشام آمنة، أنه سيتم الاستمرار في تكثيف القوافل الطبية الشاملة لجميع التخصصات الطبية من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة.

البحيرة مجلس الوزراء الكشف الطبى محافظ البحيرة المجتمع المدنى كوم حمادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يؤكد موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

«الأرصاد»: البلاد ستتعرض لمنخفض خماسينى شديد الحرارة غدًا

حقيقة الإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة الـ30 ألف معلم لعام 2022

أول رد من مكة محمد.. اعترافات «نصابة الفيسبوك» عن فبركة صورها وسرقة الشباب

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. علاقة أشرف زكى وحلا شيحة من التدريس لـ«مفيش عودة»

إخلاء سبيل فريق برنامج «كريزى تاكسى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

اللجنة الملكية لشئون القدس تدين اقتحام المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

سفير موسكو فى تل أبيب: مزاعم إسرائيل بشأن الوضع فى أوكرانيا لا أساس لها