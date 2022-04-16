«الصحة» تطلق 8 قوافل طبية بالمجان ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، عن إطلاق 8 قوافل طبية لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت وزارة الصحة السكان في بيان، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق؛ كفر أبوشبهة مركز إهناسيا محافظة بني سويف، وكفر ميت العبسي مركز قويسنا محافظة المنوفية، ومركز طبي العبد حي السلام أول محافظة القاهرة، والصعايدة مركز الزينية محافظة الأقصر، وبطيطة محافظة كفرالشيخ، وورورة مركز بنها محافظة القليوبية، والبلايزة مركز أبوتيج محافظة أسيوط، ومنشأة سكران محافظة الفيوم.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية ونساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية يتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ207 آلاف و509 مواطنين من خلال 162 قافلة طبية، تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر مارس الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 32 ألفًا و720 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 41 ألفًا و955 ندوة تثقيف صحي، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 2101 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.