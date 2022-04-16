السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 16-4-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت 16-4-2022 طقس حار نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء ومعتدل على جنوب الصعيد.

 

كما توقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، مشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى مترين والرياح السطحية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى
القاهرة 30 17
الإسكندرية 28 14
وادي النطرون 30 16
طنطا 29 15
شبين الكوم 29 15
دمنهور 29 16
بلطيم 28 15
مطروح 24 15
السلوم 28 15
سيوة 36 14
بورسعيد 25 14
دمياط 24 15
الزقازيق 30 14
المنصورة 29 15
الإسماعيلية 30 15
السويس 30 15
العريش 24 15
رفح 23 15
رأس سدر 29 13
نخل 28 06
نويبع 29 16
طابا 28 16
كاترين 29 11
الطور 30 18
شرم الشيخ 32 21
الغردقة 34 20
مرسى علم 35 18
الفيوم 31 15
بنى سويف 31 15
المنيا 34 11
أسيوط 35 12
سوهاج 36 14
قنا 36 18
الأقصر 37 18
أسوان 38 19
إدفو 38 18
أبوسمبل 37 17
الوادي الجديد 38 18
الشلاتين 32 18
أبو رماد 31 17
حلايب 30 17

رئيس التحرير

وائل لطفي

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