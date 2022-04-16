السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: 24791 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، أن البر الرئيسي سجل 24791 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، منها 3896 إصابة مصحوبة بأعراض، و20895 بدون أعراض.

يأتي هذا مقابل 24268 إصابة في اليوم السابق، منها3486 إصابة مصحوبة بأعراض، و20782 إصابة بدون أعراض.

وتركزت معظم الحالات في المركز المالي شنجهاي، وهي مركز تفشي الإصابات الحالية في الصين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

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