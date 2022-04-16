تعرف على السهرات الرمضانية الثقافية اليوم

تنطلق العديد من الفعاليات والسهرات الرمضانية الثقافية اليوم السبت، أبرزها التي ينظمها مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، حيث يلتقي أهل الثغر في التاسعة من مساء اليوم السبت، بحفل للمديح النبوي والإنشاد الديني، والذي يحييه الشيخ زين محمود وفرقته.

ويقدم المنشد الشيخ زين محمود باقة من أجمل أشعار الصوفية٬ ومنها: «بردة الإمام البوصيري لمدة ساعة، وساعة أخرى من السيرة الهلالية».



ــ وغالية بن علي على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

في سياق متصل، تستقبل خشبة مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في التاسعة والنصف مساء اليوم أيضا، حفل فني تحييه الفنانة التونسية غالية بن علي.

و"غالية بن علي"، فنانة بلجيكية تونسية، مغنية وممثلة وكاتبة وفنانة تشكيلية. بصوتها الجميل، تنتقل غالية بن علي، من نوع غنائي إلى آخر ومن تقليد ثقافي إلى آخر، حيث تقدم في هذه الأمسية الخاصة مجموعة أغانيها، للعديد من الشعراء وستكون موسيقاها مليئة بالنصوص والحب والصور.



وأطلقت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية على الفنانة "غالية بن علي"، لقب "صانعة أساطيرها"٬ كما أطلق عليها أيضًا لقب "حفيدة أم كلثوم"، و"الغجرية ابنة الريح"، و"سفيرة الغناء العربي" وغيرها.



وشاركت في العام 2018 في بطولة الفيلم التونسي "فتوي"٬ والذي عرض لأول مرة خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2018. وحصل الفيلم في المهرجان علي سعد الدين وهبة لأفضل فيلم عربي، وفيه جسدت غالية بن علي، دور أم تبحث عن ابنها الذي انضم إلى داعش واختار طريق الإرهاب تحت دعاوى الجهاد في سبيل الله.



ــ مسية فلسطينية في انطلاق السهرات العربية بالمسرح الصغير والسيمفوني على الكبير

وضمن فعاليات برنامج الأوبرا الرمضاني، تنطلق الليالي العربية والاسلامية فى التاسعة مساء اليوم، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، بسهرة تقام بالتعاون مع سفارة فلسطين بالقاهرة تحييها فرقة كورال “عباد الشمس”، بقيادة الفنان أحمد صبرى وتتضمن مجموعة من الأغنيات والأهازيج الوطنية أبرزها "يا يمه ، وين ع رام الله ، موطني ، على دلعونه ، عاليادي، بكتب اسمك يابلادي، يا فلسطينية، يا ظريف الطول" إلى جانب تابلوهات من الدبكة الفلسطينية لفرقة الفالوجا للفنون الشعبية.

وفى التاسعة والنصف على المسرح الكبير يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا بمصاحبة عازفة الكمان ميرنا سرور ويتناوب على قيادته عدد من الدارسين الدوليين المتقدمين للحصول على درجة الماجستير فى القيادة يتضمن مجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها "طائر النار لسترافينيسكي، وكونشيرتو الفيولينة والأوركسترا لبيتهوفن والسيمفونية الرابعة لبرامز".

ـ ومنال محيي الدين تحيي ليالي المقامات الروحية ببيت السناري

وفي التاسعة مساء اليوم، تتواصل في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية، أمسيات "ليالي المقامات الروحية" في دورتها السابعة، وتحيي أمسية اليوم، عازفة الهارب، الفنانة منال محيي الدين وفرقتها الموسيقية.

جدير بالذكر أن الحفلات رؤية وإخراج الفنان انتصار عبدالفتاح؛ الذي أكد على أهميتها ودورها في توطيد العلاقات بين الشعوب من خلال الفن، وتحقيق المزيد من التوافق والتعرف على الثقافات المختلفة، وكذلك الحفاظ على التراث المصري الأصيل النابع من قلب المجتمع المصري.