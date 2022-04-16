السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«واشنطن بوست»: زيلينسكى طالب بايدن بإدراج روسيا على «قائمة ممولى الإرهاب»

زيلينسكى
زيلينسكى

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي توجه إلى نظيره الأمريكي جو بايدن بطلب إدراج روسيا على قائمة "الدول الممولة للإرهاب".

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين تأكيدهم أن هذا الطلب المباشر الذي لم يتم الكشف عنه حتى اليوم جاء خلال آخر مكالمة هاتفية بين بايدن وزيلينسكي تركزت على الرد متعدد الجواب من قبل الغرب على العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.

وأشارت مصادر صحيفة إلى أن بايدن خلال المكالمة لم يلتزم باتخاذ أي خطوات محددة، وأعرب لزيلينسكي عن استعداده لـ"دراسة طيف من الاقتراحات لتكثيف الضغط على موسكو".

ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن الولايات المتحدة إبان الحرب الباردة امتنعت عن إدراج الاتحاد السوفيتي على قائمتها الخاصة بـ"الدول الممولة للإرهاب"، على الرغم من دعم موسكو بعض الجماعات التي اعتبرتها واشنطن إرهابية في السبعينيات والثمانينيات.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الإجراء سيقضي بتبني واشنطن حزمة من القيود الجديدة، بما في ذلك معاقبة عشرات الدول التي تواصل ممارسة الأعمال مع روسيا، وتجميد كافة أصول موسكو في الولايات المتحدة منها العقارات، وحظر طيف من الصادرات مزدوجة الاستعمال.

 

واشنطن بوست روسيا روسي الإرهاب بايدن زيلينسكي

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