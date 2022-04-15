جزيرة غمام الحلقة 14| الشيخ عرفات يرفض دهب الخديوي ويهديه «طبلية»

يواصل مسلسل جزيرة غمام الحلقة 14 للمؤلف عبدالرحيم كمال، حصد إعجاب المشاهدين، ليُصبح حديث رُوّاد منصات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التصوير وقصة المسلسل.

تفاصيل أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 14

تضمن مسلسل جزيرة غمام الحلقة 14 ، حوار يعتبر الاهم في الحلقة بين الغريب حافظ والذي قادم من قصر الخديوي لجزيرة غمام، والشيخ عرفات والذي يجسد دوره الفنان أحمد أمين، حيث طلب الخديوي الجلوس معه من أجل الخصول على حجاب يحمي الخديوي.

الشيخ عرفات يبهر رجل الخديوي بكلامه:

قال حافظ: "كنت محتاج منك حجاب يا شيخ عرفات يحمي الخديوي"، ليرد الشيخ عرفات :" الحب والعدل مش محتاج حجاب".

ضرب الشيخ عرفات خلال الحوار أمثلة بسيدنا على بن ابي طالب، وسيدنا عمر بن الخطاب، قائلًا: "طول ما العدل موجود هيتذكر سيدنا عمر بن الخطاب، طول ما التعليم موجود هيتذكر سيدنا علي".

"أهل الحكم مساكين.. مطلوب منهم يرضوا الناس" هكذا وجه الشيخ عرفات رسالة لرجل الخديوي، والذي رد قائلًا:" وتطلب منهم أية يا شيخ عرفات" ليرد عرفات:"ياتقوا الله في الناس".

الشيخ عرفات يرفض دهب رجل الخديوي:

تضمن المشهد أيضًا تقديم حافظ باشا رجل الخديوي الدهب للشيخ عرفات، حيث رفضه الأخير قائلًا:" الشاي مش تمنه دهب انا مش محتاج أهل الجزيرة غلابة ومحتاجينة".

لم يكتفي الشيخ عرفات بذلك، بل أهدى حافظ باشا، "طبلية" خشبية أشتغل عليها أكثر من أسبوع، ليرد الأخير:"هدية مقبولة".

طاقم عمل مسلسل جزيرة غمام:

مسلسل "جزيرة غمام" يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام:

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.