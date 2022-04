الاختيار 3 الحلقة 14.. تفاصيل قضية التخابر المتهم فيها عصام الحداد و34 آخرين

شهدت الحلقة 14 من مسلسل الاختيار 3، رصد الجهات الأمنية لعلمية تخابر بين القياديين الإرهابيين عصام الحداد وخيرت الشاطر وأحد العناصر الأجنبية.

وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل قضية التخابر مع جهات أجنبية المتهم فيها الحداد و34 آخرين.

واتهم عصام الحداد في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر، المقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 124 لسنة 2013

وجاء وفقا لأمر الإحالة بأنه المتهم رقم 10 عصام أحمد محمود الحداد مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدول، وباقي المتهمين لأنهم خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية بأن اتفقوا مع المتهمين من الحادى والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين على التعاون معهم فى تنفيذ اعمال ارهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى واسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الاخوان المسلمين على الحكم.

بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية اعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجية الرأى العام الداخلى والخارجى لخدمة مخططاتهم.

وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعه إلى خارج البلاد لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولى وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادى بالبلاد والسخط الشعبى قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغًا لتنفيذ مخططهم الإجرامي.

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، تقريرا يكشف تورط مكتب الإرشاد في إطلاق شائعات تتضمن إهانة للجيش المصري إلى وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

ويذهب السيسي بصفته وزير الدفاع، ويلتقي المعزول مرسي (صبري فواز) ويحذره من الإساءة لجيش مصر، قائلا: "يا ريت يا افندم تطلعوا الجيش بره الخناقة دى، الجيش المصرى جيش وطنى عظيم صلب وصلابته جاية من شرفه، احنا نستحمل الحديد نستحمل النار لكن نتخدش من الكلمة.. والإهانة فى العسكرية المصرية هي إساءة للكبرياء الوطنى، ومبنستحملهاش، واحنا اتحملنا كتير وكتير جدا طول السنتين اللى فاتوا".

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات عامة

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء١