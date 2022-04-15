الأمم المتحدة: 4633 ضحية مدنية للنزاع في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسى

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في آخر تحديثاته لأعداد الضحايا المدنيين في النزاع الأوكراني منذ بداية الهجوم العسكرى الروسي في 24 فبراير الماضي وحتى منتصف ليلة أمس الخميس أن العدد بلغ 4633 ضحية بينهم 1982 قتيلا و2651 مصابا.



وأشار المكتب الأممي إلى أن 716 مدنيا قتلوا إضافة إلى 1331 مصابا في منطقتى دونيتسك ولوهانسك؛ فقد نوه إلى أن 637 مدنيا قتلوا، وأصيب 1040 أخرون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية فى حين قتل 79 مدنيا وأصيب 291 أخرون وذلك فى المناطق التى نصبت نفسها بنفسها.



وقال المكتب الأممى إن 1266 مدنيا قتلوا إضافة إلى 1320 أصيبوا وذلك في مناطق أوكرانية أخرى هي: مدينة كييف وشيركاسى وشيرنهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف واوديسا وسومى وزابورزهيا ودينيبروفسك ومناطق جيتومير، والتي كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع الاصابات.



وأوضح المكتب الأممي أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.