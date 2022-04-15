بـ«الضحكة».. صورة جديدة تجمع أبطال «جزيرة غمام» داخل لوكيشن التصوير

يواصل صناع وأبطال المسلسل التلفزيوني “جزيرة غمام” تصوير المشاهد والأحداث المتبقية من العمل بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر شاشة قناة “الحياة” الفضائية خلال شهر رمضان الجاري.

والتقط أبطال مسلسل “جزيرة غمام” صورة جمعتهم داخل لوكيشن التصوير وظهر فيها كل من النجم طارق لطفى، والنجم فتحي عبد الوهاب، والنجمة مي عز الدين، والفنان محمد جمعة، حيث يصور أبطال العمل التصوير بقيادة المخرج حسين المنباوي داخل الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وقارب المخرج حسين المنباوي على إنهاء تصوير أحداث مسلسله الجديد "جزيرة غمام"، حيث يتبقى له 4 أيام فقط لإنهاء التصوير كاملًا، حيث تصل ساعات التصوير إلى 15 ساعة يوميا داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل جزيرة غمام على مدار أيام شهر رمضان المبارك بشكل حصري عبر قناة الحياة الفضائية ويعرض العرض الأول في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء فيما يكون ميعاد إعادة الحلقة في تمام الساعة الثانية والربع صباحا، كما يعرض المسلسل عبر منصة واتش ات الرقمية عقب الانتهاء من العرض الأول للعمل مباشرة.

تدور الأحداث في 30 حلقة عبر شهر رمضان حول عادات وتقاليد المجتمع الصعيدي في عشرينيات القرن الـ20، من خلال شخصيات ذات أبعاد مختلفة فى المجتمع خلال تلك الفترة، ويعد من أفضل المسلسلات المعروضة خلال الموسم الرمضاني الحالي.



مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة مى عز الدين والنجم طارق لطفى، والنجم فتحى عبد الوهاب، والفنان أحمد أمين، والفنان القدير رياض الخولي، والفنان القدير عبد العزيز مخيون، والنجمة وفاء عامر، والفنان محمود البزاوي، والفنان محمد جمعة، والفنانة هبة عبد الغني، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسين المنباوي.