السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بـ«الضحكة».. صورة جديدة تجمع أبطال «جزيرة غمام» داخل لوكيشن التصوير

أبطال جزيرة غمام
أبطال جزيرة غمام

يواصل صناع وأبطال المسلسل التلفزيوني “جزيرة غمام” تصوير المشاهد والأحداث المتبقية من العمل بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر شاشة قناة “الحياة” الفضائية خلال شهر رمضان الجاري.

 

والتقط أبطال مسلسل “جزيرة غمام” صورة جمعتهم داخل لوكيشن التصوير وظهر فيها كل من النجم طارق لطفى، والنجم فتحي عبد الوهاب، والنجمة مي عز الدين، والفنان محمد جمعة، حيث يصور أبطال العمل التصوير بقيادة المخرج حسين المنباوي داخل الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وقارب المخرج حسين المنباوي على إنهاء تصوير أحداث مسلسله الجديد "جزيرة غمام"، حيث يتبقى له 4 أيام فقط لإنهاء التصوير كاملًا، حيث تصل ساعات التصوير إلى 15 ساعة يوميا داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام 

ويعرض مسلسل جزيرة غمام على مدار أيام شهر رمضان المبارك بشكل حصري عبر قناة الحياة الفضائية ويعرض العرض الأول في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء فيما يكون ميعاد إعادة الحلقة في تمام الساعة الثانية والربع صباحا، كما يعرض المسلسل عبر منصة واتش ات الرقمية عقب الانتهاء من العرض الأول للعمل مباشرة.

 

تدور الأحداث في 30 حلقة عبر شهر رمضان حول عادات وتقاليد المجتمع الصعيدي في عشرينيات القرن الـ20، من خلال شخصيات ذات أبعاد مختلفة فى المجتمع خلال تلك الفترة، ويعد من أفضل المسلسلات المعروضة خلال الموسم الرمضاني الحالي.


مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة  مى عز الدين والنجم طارق لطفى، والنجم فتحى عبد الوهاب، والفنان أحمد أمين، والفنان القدير رياض الخولي، والفنان القدير عبد العزيز مخيون، والنجمة وفاء عامر، والفنان محمود البزاوي، والفنان محمد جمعة، والفنانة هبة عبد الغني، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسين المنباوي.

جزيرة غمام مسلسل “جزيرة غمام” النجم طارق لطفى النجم فتحي عبد الوهاب النجمة مي عز الدين الفنان محمد جمعة شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل فريق برنامج «كريزى تاكسى»

أول رد من مكة محمد.. اعترافات «نصابة الفيسبوك» عن فبركة صورها وسرقة الشباب

الاختيار 3 الحلقة 14.. تسريب خطير لأبو الفتوح: وصول حازم أبو إسماعيل للحكم كارثة

القصة الكاملة لحسناء «فيسبوك» المزيفة.. كيف استغلت مكة محمد آلاف الشباب بصورها؟

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف

سر مكة محمد فتاة «فيسبوك» الوهمية.. نكشف طريقة صناعة صورها المزيفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفرج عن 18 طفلاً فلسطينيًا اعتقلوا فى الأقصى

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى الضفة الغربية

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف