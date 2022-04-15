ملخص أحداث الحلقة 14 من «يوتيرن»| والد يارا يهدد يوسف بنشر فيديوهاته مع أميرة

ضمت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "يوتيرن" عددا من التفاصيل الهامة، نرصد في السطور التالية ملخص لأبرز ما جاء فيها.

ملخص الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "يوتيرن":

في بداية الحلقة اصطحبت ريهام حجاج بطلة العمل والتي تلعب دور يارا، نجل خالتها إلى القسم للإبلاغ عن أن السيدة التي يفترض أنهم قاموا بصدمها بالسيارة لا تزال على قيد الحياة.

وألقت الشرطة القبض على شوقي ومعرفة الحقيقة، لكن يوسف كان قد أخبره قبل قدوم الشرطة من أجل أن يغادر المنزل ويأخذ زوجته بعيدا عن تتبع الشرطة له وهو ما حدث بالفعل.

في الوقت نفسه حاولت شقيقة يوسف التأكد من الادعاءات التي قالتها على يارا وطلبت منها أن تستمع إلى تفاصيل المكالمة التي أرسلتها إلى أخيها لكن أميرة لم تفعل ذلك بل قامت بالاتصال المباشر على الطبيب المزعوم الذي قام بتأكيد ما قاله له في التسجيل الذي أرسلته ليوسف زوج يارا.

والد يارا ذهب إلى منزل يوسف كي يطلب منه أن يقوم بتطليق ابنته بمنتهى الهدوء وبعيدا عن الشوشرة، وقام بتهديد يوسف بأنه سوف يقوم بنشر جميع الفيديوهات التي تمت تصويرها له مع أميرة إذا لم يقم بالتطليق في هدوء، لكن يوسف لم تستجيب لتهديد الدكتور حاتم والد يارا.

حاول ياسر، شقيق يارا التخلص من الجنين الذي تحمله زوجة أبيه بين أحشائها وأرسل إليه ممرضة تقوم بمسحها حقنة تقوم بذلك، ووعد الممرضة التي قامت بذلك بزوجها عرفيا إن قامت بإتمام هذه العملية على أكمل وجه.

الدكتور حاتم، والد يارا، أرسل ابنته في محاولة منه لإعادة زوجته إلى المنزل مرة أخرى، لكنها رفضت مؤكدة أنها لا يمكن أن تعود إلى المنزل إلا إذا طلق السيدة الأخرى التي تزوجها.