الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يدين ما تشهده الأراضي الفلسطينية من ارتفاع وتيرة العنف

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي

أعربُ العراق عن إدانته الشديدة لما تشهده الأراضي الفلسطينيّة من ارتفاع وتيرة العنف واتساع لنطاق عمليات القوات الاحتلال الإسرائيليّة في عدد من المدن والقرى الفلسطينيّة، وما صاحبها من استخدام مفرطٍ للعنف ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى واعتقال العشرات.

وأكدت الخارجية العراقية، رفض أي تحريض، بما في ذلك الدعوات المُدانة باقتحام المقدسات، كمسجدي الأقصى والصخرة، وغيرهما. وفيما ندعو إلى ضرورة احتواء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، فإن العراق يعرب عن انحيازه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطينيّ وحقه باسترجاع كافة حقوقه.

وقالت الوزارة، إن لغة العنف التي تنتهجها إسرائيل تُنبئُ بمزيد من الاحتقان، وتُكرّس مناخ التوتر، والذي لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والتأزيم دون الوصول إلى أي حل.


وفي وقت سابق، أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن قلقه العميق إزاء ما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للحرم المقدسي فجر اليوم والاعتداء على المصلين واعتقال المئات منهم.


وقال وينسلاند في بيان مقتضب نشره، اليوم ، "أشعر بقلق عميق إزاء تدهور الأوضاع في مدينة القدس خلال هذه الأيام المقدسة".


ودعا إلى وقف الاستفزازات في الحرم الشريف فورا، وأكد أن الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع كافة الشركاء الإقليميين الرئيسين والأطراف لتهدئة الوضع، مطالبا جميع الأطراف بالمساعدة في تهدئة الوضع.

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