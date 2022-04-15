الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيلاروسيا تحظر دخول السيارات المسجلة فى الاتحاد الأوروبى

السيارات
السيارات

أعلنت وزارة النقل في بيلاروسيا، اليوم الجمعة، عن حظر دخول السيارات والجرارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي، عبر حدود الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وذكر بيان للوزارة - وفق ما نقلته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية - "اتخذت بيلاروسيا إجراءات انتقامية ضد المركبات المسجلة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبدءًا من 16 أبريل الجاري، سيتم فرض حظر على حركة السيارات والجرارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي عبر الحدود الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى بيلاروسيا".

مينسك الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا

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