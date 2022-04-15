«الاتصالات» تصدر الدليل الإجرائى لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى بالجهاز الإدارى للدولة

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدليل الإجرائي لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، ويستهدف الدليل تعزيز منظومة العمل بوحدات التحول الرقمي بالوزارات والهيئات العامة والمحافظات، بما يسهم في تحقيق التميز التشغيلي وضمان استدامة أعمال التحول الرقمي.

ويأتي إصدار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا الدليل في إطار جهود الدولة لخلق نموذج عمل جديد وتحسين النموذج القائم بوحدات الجهاز الإداري تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر الرقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة وفعالية استخدام موارد الدولة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وجاء إصدار الدليل الإجرائي لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ نيابة عن الحكومة الألمانية، بعد سلسلة من ورش العمل وجلسات الحوار لاستطلاع رؤى ومقترحات العاملين والقيادات بتلك الوحدات ونخبة من المسئولين والخبراء المحليين والدوليين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ يوليو 2021، وتم إعداد الدليل بناءً على المنهجيات العملية وأفضل الممارسات العالمية ليشكل مرجعية أساسية لكافة العاملين بتلك الوحدات في الجهاز الإداري للدولة.

ويتناول الدليل الإجرائي الإطار المؤسسي لعمل الوحدات وتقسيماتها التنظيمية من حيث المهام الرئيسية والاختصاصات والمخرجات المتوقعة، ويوضح الدليل العمليات والخطوات الواجب اتباعها، والأدوات والنماذج المستخدمة، وإطار الحوكمة لتحقيق الإدارة الفعالة لوحدات لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

كما يوضح الدليل دورات العمل والعمليات والإجراءات والنماذج والمخرجات والتقارير الخاصة بالوحدات وتوقيتاتها، والأدوار والمسئوليات الرئيسية الخاصة بها، وإطار حوكمة العمل، وكذلك العلاقات والتفاعلات الرئيسية مع الأطراف المعنية داخل وخارج الوحدات، ويضع الدليل الإجرائي منهجية موحدة لتلك الوحدات، مما يحقق التكامل بينها ويساعد على توحيد الجهود وتحقيق نتائج أفضل وأكثر فاعلية.

جدير بالذكر أن وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي هي إحدى الوحدات التي استحدثها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والخاص باستحداث تقسيمات تنظيمية جديدة في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 87 لسنة 2019، باستحداث تقسيم تنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وما يتضمنه من تقسيمات تنظيمية فرعية وهي: البنية الأساسية وتأمين المعلومات، النظم والتطبيقات والدعم الفني، والإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني. ووفقًا لهذا القرار تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم الفني اللازم لإدارة العمل بهذا التقسيم والعاملين التابعين له بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وتنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة متكاملة لتقديم الدعم الفني للعاملين والقيادات بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي فى الوزارات والهيئات العامة والمحافظات، وتتضمن بناء هيكل تشغيلي لتلك الوحدات، وتوفير برامج وورش عمل ولقاءات حوارية لبناء القدرات العامة والتخصصية للقيادات والعاملين بها، إضافة إلى أنشطة أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي التي أطلقها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 27 مايو 2021 خلال لقائه برؤساء الوحدات، وإصدار دليل إجراءات العمل الموحد بتلك الوحدات. كما تم الانتهاء من تدريب غالبية العاملين والقيادات بالجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية على المعارف والثقافة والمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي شهادات ٥١٠٦٦ شهادة، كما تم تنفيذ مجموعة من البرامج التخصصية لتنمية المهارات الرقمية للقيادات والعاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بواقع ٧٠٣٢ شهادة تدريبية.