كيف تشارك في مسابقة «نساء فاعلات 3» بهيئة قصور الثقافة؟
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من المسابقات خلال شهر رمضان، من بينها مسابقة "نساء فاعلات 3" التي تدور حول الشخصيات النسائية التي حققت الإنجازات:
شروط المشاركة في المسابقة:
أن يكون المتسابق مصري الجنسية.
- أن لا يقل سن المشاركين عن 18 من بداية الإعلان عن المسابقة.
.- أن تكتب الإجابات بلغة عربية سليمة باستمارة الإجابة المعلن عنها ضمن المسابقة.
- أن يكتب اسم المتسابق ثلاثيًا- العنوان – التليفون – بخط واضح.
- تقدم الإجابات في نهاية الشهر المبارك على أن يكون أخر موعد هو 1 مايو 2022
- لن ينظر على الإطلاق إلى الاستمارات المقدمة بعد المواعيد المحددة.
- يتم اختيار الفائزين من خلال قرعة علنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة لإعلان نتيجة المسابقات وأسماء الفائزين.
طريقة التقدم
- ترسل الإجابات مجمعة على البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة لثقافة المرأة . ( [email protected] )
الجوائز
• الجائزة الأولى 1500 ج
• الجائزة الثانية 1000ج
• الجائزة الثالثة 750 ج