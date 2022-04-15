الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

كيف تشارك في مسابقة «نساء فاعلات 3» بهيئة قصور الثقافة؟

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من المسابقات خلال شهر رمضان، من بينها مسابقة "نساء فاعلات 3" التي تدور حول الشخصيات النسائية التي حققت الإنجازات:

شروط المشاركة في المسابقة:

أن يكون المتسابق مصري الجنسية.

- أن لا يقل سن المشاركين عن 18 من بداية الإعلان عن المسابقة.

.- أن تكتب الإجابات بلغة عربية سليمة باستمارة الإجابة المعلن عنها ضمن المسابقة.

- أن يكتب اسم المتسابق ثلاثيًا- العنوان – التليفون – بخط واضح.

 - تقدم الإجابات في نهاية الشهر المبارك على أن يكون أخر موعد هو 1 مايو 2022 

- لن ينظر على الإطلاق إلى الاستمارات المقدمة بعد المواعيد المحددة.

- يتم اختيار الفائزين من خلال قرعة علنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة لإعلان نتيجة المسابقات وأسماء الفائزين.

طريقة التقدم

- ترسل الإجابات مجمعة على البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة لثقافة المرأة . ( [email protected] )

الجوائز

• الجائزة الأولى 1500 ج

 • الجائزة الثانية 1000ج

 • الجائزة الثالثة 750 ج

الهيئة العامة لقصور الثقافة نساء فاعلات شهر رمضان مصري الجنسية نهاية الشهر المبارك الفائزين

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لحسناء «فيسبوك» المزيفة.. كيف استغلت مكة محمد آلاف الشباب بصورها؟

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف

وزير الأوقاف يعلن ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك

سر مكة محمد فتاة «فيسبوك» الوهمية.. نكشف طريقة صناعة صورها المزيفة

ابنة سيد مكاوى عن سرقة «أمير عيد» لحن والدها: مملوك لشركة الإنتاج ووضعت اسم أبى

أسعار الذهب والسبائك والذهب المستعمل خلال يوم الجمعة 15 أبريل 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى الضفة الغربية

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف

مسيرة بأعلام حماس.. كيف بدأت الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين فى الأقصى؟