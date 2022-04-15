الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل سرق مشغولات ذهبية من فيلا بالتجمع

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل فيلا بأسلوب التسلق بمنطقة التجمع الأول، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمين.

وكان قسم شرطة التجمع الأول تلقى بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى ومتعلقات شخصية من داخل الفيلا سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (طبنجة صوت)، وبمواجهته اعترف  بارتكاب  الواقعة بأسلوب "التسلق".

وتم بإرشاده ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها - مبلغ مالى من متحصلات الواقعة)، وأقر بإنفاقه جزءًا من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات سرقة مشغولات ذهبية مبالغ مالية داخل فيلا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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