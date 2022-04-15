7 حروب خاضتها الجيوش الإسلامية فى رمضان

زادت معدلات البحث عن معارك المسلمين في رمضان عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية الشهر الكريم يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبرز 7 معارك خاضها المسلمون وانتصروا فيها خلال شهر رمضان منذ عهد الرسول صلوات الله عليه.

معارك المسلمين في رمضان

خاض المسلمون العديد من الحروب الفاصلة في كيان الدولة الإسلامية منذ تكوينها على يد الرسول صلوات الله عليه في المدينة المنورة ولعل أبرزها ما يلي :-

غزو بدر:

هى أولى غزوات الرسول صلوات الله عليه ووقعت في يوم السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة وانتصر فيها المسلمون وأحرزوا النصر على المشركين وأسر فيها عدد كبير منهم رغم كثرة عددهم وعدتهم.

فتح مكة :

وقعت في السنة الثامنة من الهجرة، حيث حاصر الرسول، صلوات الله عليه، أهل مكة بـ10 آلاف من الصحابة ودخلوها دون إراقة دماء وحطموا الأصنام.

القادسية:

وقعت في عهد خلافة عمر بن الخطاب في السنة الخامسة عشرة من الهجرة بين المسلمين بقيادة الصحابي سعد بن أبي وقاص وبين الفرس وانتهت بمقتل رستم قائد الفرس.

فتح بلاد الأندلس:

وقعت في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك بن مروان عام 92 هـ بقيادة كل من طارق بن زياد وموسى بن نصير.

معركة عمورية:

وقعت في عهد الدولة العباسية بقيادة المعتصم بالله رمضان عام 223 هـ وانتصر فيها المسلمون انتصارًا ساحقا على الدولة البيزنطية.

معركة عين جالوت:

وقعت في عهد الدولة المملوكية بقيادة الأمير سيف الدين قطز، قائد الجيش الإسلامي في 25 رمضان عام 658 هـ وانتصر فيها على جيش المغول بقيادة كتبغا.

حرب أكتوبر 1973:

وقعت في القرن الماضي عام 1973 بقيادة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات والجيش الإسرائيلي يوم 10 رمضان 1393 هـ وانتصر فيها الجيش المصري انتصارا ساحقا.

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