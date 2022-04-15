الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد عرض واعادة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14

مسلسل الاختيار 3
مسلسل الاختيار 3

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14 من الكلمات البحثية التي تتصدر القائمة الرئيسية في جوجل خاصة عقب النحاج الذي أحرزه منذ بداية عرض المسلسل في رمضان 2022.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد العرض عبر شاشة قناة on الفضائية و كيفية ضبط إشارة بث القناة عبر nile sat.

مواعيد عرض واعادة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14

يعرض الجزء الثالث من مسلسل الاختيار بعنوان (القرار) عبر شاشة مجموعة قنوات on والتي حصلت على حقوق العرض الحصري عبر شاشتها في تمام الساعة 9:30 مساءا ويعاد الساعة 4:20 صباحا والساعة 3:25 مساءا.

فيما يعرض عبر شاشة قناة on  دراما الساعة الساعة 11:20 مساءا ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10:30 صباحا والساعة 4:40 مساءا فيما يعرض المسلسل عبر شاشة المنصة الإلكترونية Watch It الساعة 9:30 مساءا.

المسلسل يحرز يوميا نسب مشاهدة عالية عبر قنوات العرض الساعة خلال كافة المواعيد التي حددتها القناة والمنصة الإلكترونية.

كيفية ضبط إشارة قناة on  لمتابعة الاختيار 

يمكن لعشاق متابعة أحداث الجزء الثالث من مسلسل الاختيار خلال شهر رمضان 2022 ضبط إشارة تردد قناة on  و on  دراما عبر الإحداثيات التالية للحصول على شاشة ذات صوت وصورة بدون تشويش :-

قناة ON

  • القمر الصناعي : Nile Sat.
  • التردد : 10853.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5 / 6.
  • الاستقطاب : رأسي.
  • جودة : HD.

«التضامن»: صرف 840 مليون جنيه نفقة لـ260 ألف سيدة خلال عام

طرق تقديم شكاوى التموين 2022.. وخطوات استرجاع البطاقات المتوقفة

«المنباوي» ينهي تصوير «جزيرة غمام» خلال 4 أيام

أوكرانيا تعلن الاتفاق على فتح 9 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين

 

قناة ON  دراما 

  • القمر الصناعي: Nile Sat.
  • التردد : 11861.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5 / 6.
  • الاستقطاب : رأسي.
  • جودة : HD.

اقرأ أيضا 

تفاصيل ارتفاع أسعار البنزين إبريل 2022

كما تعرض القناة مجموعة مميزة من مسلسلات رمضان 2022 على رأسهم الكبير أوي و يوتيرن ودايما عامر و أحلام سعيدة.

txt

أبطال مسلسل «دايما عامر» ينتهون من تصوير 60% من مشاهده

txt

مسلسل سوتس بالعربى الحلقة 13.. تارا عماد تتلاعب بمشاعر أحمد داوود

txt

مسلسل الاختيار 3 في الصدارة للعام الثالث.. المسلسلات الأكثر مشاهدة في رمضان 2022

txt

تردد قناة ON E الجديد 2022 لمتابعة مسلسلات رمضان وبرامجها الدينية

أبطال مسلسل الاختيار رمضان 2022

يبحث عن مواعيد عرض واعادة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14 الملايين من جمهور الوطن العربي المسلسل من بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز و احمد عز وياسر جلال وخالد الصاوي وصبري فواز ومحمد رياض وجمال سليمان ومنى عبد الغني المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سنيرجي للإنتاج الفني.

اقرأ أيضا 

ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح خلال 72 ساعة المقبلة 

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الاختيار 3 إعادة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14 مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14 قناة on الجزء الثالث من مسلسل الاختيار

مواد متعلقة

تحذير «السيسى» لـ«مرسى» من الهجوم على الجيش .. أهم ماجاء فى حلقة 13 من «الاختيار 3»

الاختيار 3 الحلقة 13.. كيف تصدى السيسي لجريمة تشويه الإرهابية للجيش المصري؟

الاختيار 3 الحلقة 13|«عصام الحداد».. 7 معلومات عن مستشار الرئيس المعزول مرسى

الاختيار 3 الحلقة 13| «أسامة ياسين».. العقل المُدبر لـ«سلخانة الإخوان»

مسلسل الاختيار 3 في الصدارة للعام الثالث.. المسلسلات الأكثر مشاهدة في رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

نشرة «أخبار الظهيرة».. لا زيادة في تعريفة الركوب واعتقال مئات المصلين من الأقصى

أمير عيد يرد على اتهامات سرقته لحن «سيد مكاوى»: الشركة المنتجة بتملك حقوقه

غرق طفلة في «رشاح» بالقليوبية.. وتكثيف الجهود لانتشال الجثمان

ريهام حجاج لـ«الدستور»: المنافسة صعبة و«الاختيار» يزيد من جرعة الوطنية

مواطن يقتل زوجته بطريقة وحشية في الفيوم.. والسبب صادم

روسيا تحذر من انضمام فنلندا إلى «ناتو»: ستكون له عواقب على أمن أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة بأعلام حماس.. كيف بدأت الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في الأقصى؟

إسرائيل: نعمل على تهدئة الخواطر فى الأقصى.. وجاهزون لكل السيناريوهات

«الصفدى» و«الشيخ» يؤكدان ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من الأقصى