مواعيد عرض وإعادة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14 من الكلمات البحثية التي تتصدر القائمة الرئيسية في جوجل خاصة عقب النحاج الذي أحرزه منذ بداية عرض المسلسل في رمضان 2022.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد العرض عبر شاشة قناة on الفضائية و كيفية ضبط إشارة بث القناة عبر nile sat.

مواعيد عرض واعادة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14

يعرض الجزء الثالث من مسلسل الاختيار بعنوان (القرار) عبر شاشة مجموعة قنوات on والتي حصلت على حقوق العرض الحصري عبر شاشتها في تمام الساعة 9:30 مساءا ويعاد الساعة 4:20 صباحا والساعة 3:25 مساءا.

فيما يعرض عبر شاشة قناة on دراما الساعة الساعة 11:20 مساءا ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10:30 صباحا والساعة 4:40 مساءا فيما يعرض المسلسل عبر شاشة المنصة الإلكترونية Watch It الساعة 9:30 مساءا.

المسلسل يحرز يوميا نسب مشاهدة عالية عبر قنوات العرض الساعة خلال كافة المواعيد التي حددتها القناة والمنصة الإلكترونية.

كيفية ضبط إشارة قناة on لمتابعة الاختيار

يمكن لعشاق متابعة أحداث الجزء الثالث من مسلسل الاختيار خلال شهر رمضان 2022 ضبط إشارة تردد قناة on و on دراما عبر الإحداثيات التالية للحصول على شاشة ذات صوت وصورة بدون تشويش :-

قناة ON

القمر الصناعي : Nile Sat.

التردد : 10853.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5 / 6.

الاستقطاب : رأسي.

جودة : HD.

قناة ON دراما

القمر الصناعي: Nile Sat.

التردد : 11861.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5 / 6.

الاستقطاب : رأسي.

جودة : HD.

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كما تعرض القناة مجموعة مميزة من مسلسلات رمضان 2022 على رأسهم الكبير أوي و يوتيرن ودايما عامر و أحلام سعيدة.

أبطال مسلسل الاختيار رمضان 2022

يبحث عن مواعيد عرض واعادة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14 الملايين من جمهور الوطن العربي المسلسل من بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز و احمد عز وياسر جلال وخالد الصاوي وصبري فواز ومحمد رياض وجمال سليمان ومنى عبد الغني المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سنيرجي للإنتاج الفني.

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