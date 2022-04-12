تردد قناة ON E الجديد 2022 لمتابعة مسلسلات رمضان وبرامجها الدينية

يبحث الملايين في مصر وخارجها على تردد قناة ON E الجديد 2022 وهو ما جعل القناة تتصدر حاليا كافة محركات البحث الإلكتروني منذ بداية شهر رمضان لمتابعة الأعمال المميزة التي تعرضها وأبرزها مسلسل الاختيار في موسمه الثالث.

تردد قناة ON E لمتابعة مسلسلات رمضان 2022

وكان تردد قناة on الجديد 2022 على قمر نايل سات التردد: 10853. معدل الترميز : 27500. معامل تصحيح الخطأ : 5 /6. الاستقطاب : رأسي. جودة : HD.

وتعرض قناة أون أي كلا من:

مسلسل الاختيار 3 بطولة الفنان أحمد السقا والفنان أحمد عز والفنان كريم عبد العزيز والفنان خالد الصاوي.

مسلسل الكبير أوي 6 بطولة الفنان أحمد مكي والفنانة رحمة أحمد والفنان بيومى فؤاد.

مسلسل يوتيرن بطولة الفنانة ريهام حجاج والفنان توفيق عبد الحميد.

مسلسل دايما عامر بطولة الفنان مصطفى شعبان والفنانة لبلبة والفنان عمرو عبد الجليل.

مسلسل أحلام سعيدة بطولة الفنانة يسرا والفنانة مي كساب والفنانة غادة عادل والفنانة شيماء سيف.

برامج رمضان 2022 على تردد قناة ON E

وفيما يتعلق بالخريطة البرامجية، فيعرض برنامج "نجوم السماء" فى تمام الساعة 7:45 مساء، ويعاد الساعة 9:55 صباحا. وبرنامج "مصر أرض المجددين" للدكتور على جمعة فى تمام الساعة 12:20 ظهرا. ثم برنامج "أحلى أكلة" مع الشيف علاء الشربينى فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

يعرض كذلك برنامج "قلوب عامرة" للدكتورة نادية عمارة فى تمام الساعة 4:35 مساء، يليه برنامج "القناع" للداعية مصطفى حسنى فى تمام الساعة 5:30 مساء على أن يعاد فى تمام الساعة 3:15 صباحا.

تردد قناة dmc

وتبث قناة dmc برامجها على القمر الصناعي نايل سات على تردد: 11449 أفقي، معامل تصويب الخطأ: 5/6، ومعدل الترميز: 27500.

تبث قناة سي بي سي من القاهرة على تردد 11785 رأسي - على القمر الصناعي نايل سات، الاستقطاب: رأسي - معدل الترميز: 27500 - معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الحياة، على قمر النايل سات هو 12207، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4.